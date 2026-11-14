Leiche einer Frau aus Usbekistan in einem Koffer in St. Petersburg gefunden, Sohn ist tatverdächtig

In der russischen Stadt Sankt Petersburg wurde die Leiche einer aus Usbekistan stammenden Frau in einem Koffer gefunden. Ihr 15-jähriger Sohn steht im Verdacht, das Verbrechen begangen zu haben. Ersten Informationen zufolge beging der Jugendliche die schwere Tat nach einem Streit mit seiner Mutter. Dies berichtete RIA Novosti.

Es wurde bekannt, dass die aus Usbekistan stammende Frau in Sankt Petersburg als Reinigungskraft arbeitete. Sie wurde zuletzt am 1. November dieses Jahres gesehen, nachdem sie ihren Arbeitsplatz aufgesucht hatte, und galt seitdem als vermisst. Angehörige versuchten daraufhin, sie zu kontaktieren, konnten jedoch keinen Kontakt mehr herstellen.

Ein Vertreter der Strafverfolgungsbehörden teilte mit, dass die Frau zwar nicht auf Telefonanrufe reagierte, aber weiterhin per SMS kommunizierte. In ihren Nachrichten gab sie jedoch keine Informationen über ihren Aufenthaltsort oder ihre Begleitung preis. Besorgt über die Situation erstattete die Schwester der Frau eine offizielle Vermisstenanzeige bei der Polizei.

Die Verstorbene lebte mit ihrem 15-jährigen Sohn in einer Mietwohnung. Nach dem Verschwinden seiner Mutter brachte der Jugendliche einen in ihrem Namen verfassten Brief in die Schule. Darin wurde behauptet, dass sie aufgrund einer Krankheit nicht am Unterricht teilnehmen könne.

Ein Streit zwischen dem Jugendlichen und seiner Mutter war der Grund für das Verbrechen.

Nach Angaben des Innenministeriums kam es am 2. November dieses Jahres zu einem Streit zwischen dem Schüler und seiner Mutter. Während der Auseinandersetzung soll der 15-Jährige die Frau erdrosselt haben.

Die Publikation „Baza“ merkt an, dass der Jugendliche bereits zuvor häufig mit seiner Mutter gestritten hatte. Laut REN TV waren Meinungsverschiedenheiten über das Rauchen die Ursache für die Konflikte. Auch der letzte Streit, der in der Tragödie endete, drehte sich um dieses Thema.

Insbesondere hatte die Frau ihren Sohn erneut dazu gedrängt, die schädliche Gewohnheit aufzugeben, und ihm das Dampfen (Vaping) verboten. Dies stieß auf den Widerstand des Jugendlichen, woraufhin er seine Mutter angriff.

Wie „Life“ berichtet, erdrosselte der Jugendliche die Frau während des Streits mit Schnürsenkeln. Danach verstaute er die Leiche im Ganzen in einem Koffer und versteckte diesen in einem Öko-Pfad-Gebiet.

„Baza“ fügt hinzu, dass der Sohn während der Suche der Strafverfolgungsbehörden nach der vermissten Frau versuchte, so zu tun, als wisse er nichts über ihr Verschwinden.

Derzeit führen die Strafverfolgungsbehörden Ermittlungen zu diesem Vorfall durch.