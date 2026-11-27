In Großbritannien wurde der 33-jährige Anthony Williams für schuldig befunden, versucht zu haben, 14 Menschen bei Angriffen in einem Zug nach London und an anderen Orten zu töten. Dies teilte die britische Transportpolizei (British Transport Police) mit.

Es wurde berichtet, dass sich die Vorfälle am 31. Oktober und 1. November 2025 ereigneten. Williams griff Menschen in Peterborough und London sowie in einem Zug in Richtung London an. Insgesamt wurden 14 Personen verletzt, darunter zwei Jugendliche.

Vor Gericht wurde bekannt, dass während des Angriffs im Zug Passagiere und Zugpersonal versuchten, andere zu schützen und den Angreifer zu stoppen. Infolge des Vorfalls erlitten mehrere Personen schwere Verletzungen. Alle Opfer haben überlebt.

Williams gab die Angriffe zu, bestritt jedoch die Absicht, Menschen zu töten. Die Verteidigung erklärte, er habe sich in einem Zustand akuter Psychose im Zusammenhang mit Schizophrenie befunden. Vor Gericht wurde sein Geisteszustand und die Frage erörtert, ob er in der Lage war, eine Tötungsabsicht zu bilden.

Es wurde zudem bekannt, dass Williams sich vor den Angriffen wegen einer Verschlechterung seines psychischen Zustands an seinen Hausarzt gewandt hatte. Nach dem Vorfall wurde eine Untersuchung eingeleitet, die sich auch mit der medizinischen Versorgung und möglichen Versäumnissen bei der Überprüfung früherer Ereignisse befasst.

Am 26. November, zum Abschluss des sechswöchigen Prozesses, befand die Jury Anthony Williams des versuchten Mordes an 14 Personen für schuldig. Das Strafmaß wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet.