Usbekische Ärztin rettet Passagierin auf Flug nach Seoul

Am 11. Oktober kam es während eines Fluges der Uzbekistan Airways zu einem medizinischen Notfall. Der Zustand einer Passagierin verschlechterte sich plötzlich, sodass sie dringend medizinische Hilfe benötigte.

Wie ein Passagier in einem Video berichtete, fiel der Blutdruck der Frau rapide ab und sie geriet in einen schweren Schockzustand. Als sich die Lage zuspitzte, fragte die Flugbesatzung nach einem Arzt an Bord. Sogar eine Notlandung wurde in Erwägung gezogen.

In diesem Moment befand sich der usbekische Staatsbürger und Arzt Komil Xasanov auf einem der nahegelegenen Sitze. Er in Südkoreawar auf dem Weg, um ein Praktikum am Krankenhaus der Chungbuk-Universität zu absolvieren.

Dass der Arzt genau auf diesem Flug war, ermöglichte es, der Frau rechtzeitig medizinische Hilfe zu leisten.

Dieser Vorfall hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig die Anwesenheit von medizinischem Fachpersonal bei unerwarteten Notfällen während eines Fluges ist.