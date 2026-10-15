Russland hat den Bau einer riesigen Basis für Jet-Drohnen an der ukrainischen Grenze fast abgeschlossen

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Russland hat den Bau einer riesigen Basis für Jet-Drohnen an der ukrainischen Grenze fast abgeschlossen

Russland errichtet in der Nähe der Grenze zur Ukraine eine große Militärbasis, die für den Start modernster Jet-Drohnen konzipiert ist. Laut Satellitenbildern, die von der Nachrichtenagentur Reuters ausgewertet wurden, ist der Bau dieses riesigen Komplexes in der Region Rostow innerhalb von nur sechs Wochen nahezu vollständig abgeschlossen worden.

Berichten zufolge bestand das Gelände am 31. August noch aus freiem Feld, während dort heute eine Infrastruktur mit einer Gesamtfläche von fast 126 Fußballfeldern entstanden ist.

Modernste Jet-Drohnen: „Geran-4“ und „Geran-5“

Mike Monnik, Gründer des auf Geheimdienstanalysen spezialisierten Privatunternehmens DroneSec bewertete die Satellitenfotos und wies auf folgende wichtige Aspekte hin:

  • Spezielle Startplattformen: Im westlichen Teil des Komplexes befinden sich acht separate Startvorrichtungen für Jet-Drohnen;

  • Geräte der neuen Generation: Die Basis ist auf die Steuerung und den Start der neuesten Jet-Drohnen aus dem russischen Arsenal, „Geran-4“ und „Geran-5“, spezialisiert;

  • Enorme Kapazität: Experten zufolge könnte die Basis nach ihrer vollständigen Inbetriebnahme in der Lage sein, an einem einzigen Tag bis zu 100 Jet-Drohnen auf Ziele abzufeuern.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Komplex „innerhalb weniger Wochen“ vollständig in den Gefechtsdienst gestellt werden könnte.

Warum ausgerechnet Jet-Drohnen?

In den letzten Monaten hat Russland bei Angriffen auf Ziele in der Ukraine verstärkt Jet-Drohnen eingesetzt:

  • Hohe Geschwindigkeit und Reichweite: Im Gegensatz zu herkömmlichen Propeller-Drohnen verfügen diese Drohnen über eine deutlich höhere Fluggeschwindigkeit und eine größere Reichweite;

  • Komplexe Ziele für die Luftverteidigung: Aufgrund ihrer Jet-Geschwindigkeit sind sie für Luftverteidigungssysteme und mobile Abwehrtrupps wesentlich schwieriger zu entdecken und abzuschießen.

Der schnelle Bau einer solch groß angelegten neuen Basis nahe der Grenze deutet darauf hin, dass die Intensität der militärischen Aktivitäten in der Region weiter zunehmen könnte.

Geran-4Geran-5Rostower OblastDroneSecUkraine-Krieg
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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