In Kasachstan leben 300 über 100-Jährige: Die älteste Frau ist 116 Jahre alt

In Kasachstan leben 300 Bürger im Alter von 100 Jahren und darüber. Dies berichtete Zakon.kz unter Berufung auf Daten des Ministeriums für Arbeit und sozialen Schutz der Bevölkerung Kasachstans.

Die älteste Frau des Landes lebt in der Region Ulytau. Sie feierte im Jahr 2026 ihren 116. Geburtstag.

Den ersten Platz bei der Anzahl der Hundertjährigen belegt die größte Metropole des Landes, Almaty. Hier leben 41 Bürger im Alter von 100 Jahren oder älter. Dies teilte das Ministerium am 3. Oktober 2026 mit.

An zweiter Stelle steht die Region Turkestan, wo 32 Menschen über 100 Jahre alt sind. Die Region Almaty liegt mit 25 Hundertjährigen auf dem dritten Platz.

In Kasachstangehören zu den drei ältesten Bürgern eine 116-Jährige aus der Region Ulytau, eine 114-Jährige aus der Region Pawlodar und eine 111-Jährige aus der Region Qostanai.

Statistischen Daten zufolge betrug zu Beginn des Jahres 2026 in Kasachstan die Zahl der Menschen ab 60 Jahren 2.923.472. Dies entspricht 14,2 Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes.