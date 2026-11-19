Berichten zufolge wurde der Wissenschaftler am 3. Juli 2026 in Astana festgenommen. Die breite Öffentlichkeit erfuhr im August von seiner Inhaftierung.

Seine wissenschaftlichen Interessen umfassten regionale Integration, Geoökonomie und Fragen zu kritischen mineralischen Ressourcen von strategischer Bedeutung in Zentralasien.

Der 46-jährige Ikboljon Qoraboyev war bis zu seiner Verhaftung als Professor für internationale Beziehungen an der Maqsut-Narikbayev-Universität (MNU) in Astana tätig.

Ein kasachisches Gericht hat den usbekischen Staatsbürger und Professor für internationale Beziehungen, Ikboljon Qoraboyev, wegen Spionage zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt. Das unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführte Gerichtsverfahren und die Einzelheiten des Falls wurden nicht vollständig publik gemacht. Die Familie des Professors gab an, durch eigene Quellen von dem Urteil erfahren zu haben, und beabsichtigt, Berufung einzulegen, um einen Freispruch zu erwirken. Dies berichtete die kasachische Nachrichtenagentur KazTAG.

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Im September 2026 teilte das kasachische Komitee für Nationale Sicherheit (KNB) mit, dass Usbekistan über diplomatische Kanäle offiziell über den Fall informiert worden sei.

Professor zu 10 Jahren Haft verurteilt

Gemäß Artikel 176 des kasachischen Strafgesetzbuches – Spionage – wurde Ikboljon Qoraboyev zu 10 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Dieser Artikel sieht für Spionage Strafen zwischen 10 und 15 Jahren vor.

Das Gerichtsverfahren fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Als Grund wurde angeführt, dass die Prozessakten Informationen enthalten, die als Staatsgeheimnisse eingestuft sind.

Bisher haben weder die offiziellen Behörden und Gerichte Kasachstans noch die usbekische Regierung eine öffentliche Stellungnahme zu dem Urteil abgegeben.

Details der Anklage und Beweise nicht offengelegt

Die Angehörigen des Professors gaben an, durch eigene Quellen von dem Urteil erfahren zu haben. Sie erklärten, keinen Zugang zu den Ermittlungsakten gehabt zu haben und keine Informationen darüber zu besitzen, für welches Land die Spionage begangen worden sein soll oder auf welchen Beweisen die Anklage basiert.

Zum Zeitpunkt der Verhaftung von Qoraboyev kursierten Berichte, wonach Sicherheitsbehörden eine Version verbreiteten, die mit der Weitergabe von Informationen an Mitarbeiter des usbekischen Konsulats oder der Botschaft in Astana in Verbindung stand. Diese Information wurde jedoch offiziell nicht bestätigt.

Kollegen des Professors betonen hingegen, dass er für seine wissenschaftlichen Forschungen zu kritischen Mineralien ausschließlich offene Quellen genutzt habe.

Wissenschaftler bekennt sich nicht schuldig, Familie will Berufung einlegen

Ikboljon Qoraboyev hält sich für unschuldig. Seine Familie hat erklärt, dass sie gegen das Urteil Berufung einlegen und einen vollständigen Freispruch des Professors erreichen will.

Bisher sind der vollständige Inhalt der Anklage, die im Gericht vorgelegten Beweise und die detaillierte Begründung des Urteils nicht öffentlich zugänglich.

Daher ist es wichtig, Berichte über die gegen den Professor erhobenen Vorwürfe und Details des Falls von offiziell bestätigten Informationen zu unterscheiden.