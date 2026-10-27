Vom Persischen Golf bis Israel: Welche Riesenanlagen stehen auf Irans neuen Ziellisten?

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Vom Persischen Golf bis Israel: Welche Riesenanlagen stehen auf Irans neuen Ziellisten?

Im Falle einer erneuten Eskalation der militärischen Spannungen im Nahen Osten hat der Iran eine umfassende Liste strategischer Infrastrukturobjekte vorgelegt, die als Ziele für Vergeltungsschläge dienen könnten. Neben US-Militärbasen in der Region wurden Ziele identifiziert, die darauf abzielen, Transport-, Energie-, Wasserversorgungs-, globale Kommunikations- und Handelsnetze zu lähmen.

In einer veröffentlichten speziellen Infografik mit dem Titel «Ziele der Stunde Null» (Zero Hour Target) sind die größten petrochemischen Industriekomplexe Israels und arabischer Staaten auf einer eigenen Karte verzeichnet. Experten warnen, dass ein Angriff auf diese Anlagen eine beispiellose humanitäre und wirtschaftliche Krise in der gesamten Region auslösen würde.

Strategie der totalen Lähmung: Transport, Wasser und digitale Kommunikation

Die vom Iran bekannt gegebenen Ziele umfassen sieben lebenswichtige Sektoren:

  • Transport- und Logistikadern: Strategische Brücken, Eisenbahnknotenpunkte, internationale Flughäfen und Seehäfen;

  • Kommunikation und Hochtechnologie: Interkontinentale Unterwasser-Internetkabel im Persischen Golf sowie Technologie- und KI-Unternehmen;

  • Energie- und Trinkwasserversorgung: Gigantische Meerwasserentsalzungsanlagen, große Kraftwerke und petrochemische Betriebe;

  • Handels- und Tourismussektor: Internationale Hotelketten und größte Einkaufszentren.

«Zero Hour Target»: Die Industrie-Giganten auf der Karte

Auf der Karte sind die wichtigsten petrochemischen und düngemittelproduzierenden Unternehmen Israels und der benachbarten arabischen Staaten präzise markiert:

  • Israel: In Haifa und den Küstengebieten die Unternehmen Bazan Group, Carmel Olefins Ltd, Gadiv Petrochemical Industries Ltd und Haifa Group ;

  • Saudi-Arabien: Die Weltklasse-Industriekomplexe SABIC, SADAF, Saudi Kayan Petrochemical Company, Saudi Methanol Company (Ar-Razi), Petro Rabigh sowie SHARQ ;

  • Vereinigte Arabische Emirate: Die nationale Ölgesellschaft ADNOC sowie die Chemieunternehmen Borouge und Fertiglobe

  • ; Katar: Die GigantenQatarEnergy ,QAPCO ,Q-Chem , QAFCO und QAFAC

  • ; Kuwait, Bahrain und Jordanien: Die kuwaitischen UnternehmenPIC , EQUATE und Kuwait Aromatics ; Bahrains Komplex GPIC ; Jordaniens wichtigstes ChemieunternehmenArab Potash Company (APC).

Vom Persischen Golf bis Israel: Welche Riesenanlagen stehen auf Irans neuen Ziellisten?

Mögliche Folgen eines militärischen Konflikts

Bereich

Zielobjekte

Risiken und mögliche Folgen

Petrochemische Industrie

SABIC, ADNOC, Bazan, QatarEnergy, EQUATE

Drastischer Anstieg der Kraftstoff- und Düngemittelpreise auf dem Weltmarkt

Wasser und Energie

Entsalzungsanlagen, Kraftwerke

Trinkwassermangel und massiver Blackout in den Golfstaaten

Kommunikation und Internet

Unterseekabel im Persischen Golf, IT-Zentren

Unterbrechung des internationalen Finanzsystems und des Internetverkehrs

Logistik

Internationale Häfen, Flughäfen, Brücken

Stillstand des internationalen Seeverkehrs und Handels in der Region

IranNaher OstenZero Hour TargetPetrochemische IndustrieGeopolitik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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