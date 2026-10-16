Trump verspricht, Geheimnisse über den Beginn des Krieges in der Ukraine preiszugeben (Video)

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Trump verspricht, Geheimnisse über den Beginn des Krieges in der Ukraine preiszugeben (Video)

Der US-Präsident Donald Trump hat erneut eine kontroverse Erklärung zu den Ursachen und den wahren Hintergründen des militärischen Konflikts in der Ukraine abgegeben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj müsse sein Amt verlassen, betonte der Chef des Weißen Hauses und kündigte an, bald Informationen über den Beginn dieses Krieges zu enthüllen, die der Öffentlichkeit bisher nicht bekannt seien.

Laut Trump sei sein wichtigstes und entschlossenstes Ziel, diesen blutigen Konflikt so schnell wie möglich zu beenden und Frieden zu erreichen.

Die scharfe Frage des Journalisten und Trumps unerwartete Antwort

Während eines Gesprächs mit Journalisten im Weißen Haus kam es zu folgendem kontroversen Schlagabtausch zwischen einem Medienvertreter und dem Präsidenten:

  • Die Frage des Journalisten: «Sie wollen, dass Selenskyj geht. Aber haben Sie vergessen, dass genau Wladimir Putin diesen Krieg begonnen hat?»;

  • Die Antwort von Donald Trump: «Wissen Sie, ich kenne alle Details, verstehen Sie? Und wenn die Zeit reif ist, werde ich sie offiziell enthüllen. Ich möchte einfach nur, dass dieser Krieg endet.»

Politische Bedeutung: Was steckt hinter der Aussage?

Diese Antwort von Donald Trump wird von internationalen Experten und Politikwissenschaftlern wie folgt analysiert:

  • Die wahren Faktoren des Konflikts: Trump hat mehrfach angedeutet, dass der Kriegsbeginn nicht nur eine einseitige Entscheidung war, sondern das Ergebnis einer Reihe komplexer diplomatischer Fehler westlicher Politiker, der NATO-Osterweiterung und der Führung in Kiew;

  • Druckmittel: Die versprochenen «Details» könnten in Zukunft ein mächtiges politisches Instrument sein, um Kiew und seine europäischen Verbündeten an den Verhandlungstisch zu zwingen;

  • Befürworter schneller Verhandlungen: Der US-Präsident hält es für vorrangig, die aktuelle Frontlinie einzufrieren und ein Friedensabkommen zu erreichen, anstatt nach Schuldigen in der Vergangenheit zu suchen.

Trumps offene Warnungen deuten darauf hin, dass sich die Strategie Washingtons zur Ukraine-Krise in naher Zukunft grundlegend ändern könnte.

Donald TrumpWolodymyr SelenskyjUkraine-KriegNATOAußenpolitik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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