Es wurde bekannt, dass Trump und Rutte sich am 25. November in Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida trafen. Während des Gesprächs wurden der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie Möglichkeiten einer schnellstmöglichen friedlichen Beilegung des Konflikts erörtert.

US-Präsident Donald Trump hat einseitig Änderungen an einer gemeinsamen Erklärung vorgenommen, die zuvor mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte vereinbart worden war. Während sich der ursprüngliche Text über die Vermeidung von Handlungen, die den Krieg eskalieren könnten, nur auf Russland bezog, fügte Trump später die Ukraine hinzu. Dies berichtete das Magazin Politico.

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In der nach dem Treffen auf den offiziellen Websites des Weißen Hauses und der NATO veröffentlichten gemeinsamen Erklärung wurde festgehalten, dass die Parteien die Bedeutung der Vermeidung jeglicher Handlungen erörtert hätten, durch die Russland den Krieg absichtlich oder unabsichtlich ausweiten könnte. Zudem wurde die Notwendigkeit einer raschen friedlichen Lösung des Konflikts betont.

Wenige Stunden später veröffentlichte Donald Trump jedoch auf dem sozialen Netzwerk Truth Social seine eigene Version der Erklärung. Er fügte der Passage über Russland im ursprünglichen Text auch die Ukraine hinzu. Infolgedessen gelten die Aufrufe zur Vermeidung einer Eskalation des Krieges nun für beide Länder.

Laut Politico bestätigte ein namentlich nicht genannter NATO-Beamter, dass der ursprüngliche Text eine offiziell zwischen beiden Seiten abgestimmte Erklärung war. Dies bedeutet, dass Trump den Text nachträglich ohne erneute Abstimmung mit der NATO änderte.

Eine Anfrage der Publikation um eine Stellungnahme des Weißen Hauses blieb bisher unbeantwortet.