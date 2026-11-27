Trump erklärt, warum er Putin als „Freund“ bezeichnet
US-Präsident Donald Trump erklärte, dass er den russischen Präsidenten Wladimir Putin als „Freund“ bezeichnet, um den Krieg in der Ukraine zu beenden und ein Friedensabkommen zu erreichen. Er sagte, dass eine feindselige Haltung gegenüber Putin die Verhandlungen behindern könnte. Dies teilte er in einem Gespräch mit Journalisten mit.
Trump wurde nach dem Widerspruch zwischen seiner Bezeichnung Putins als Freund und seiner gleichzeitigen Kritik an den russischen Militäraktionen im sozialen Netzwerk Truth Social gefragt.
Der US-Präsident antwortete darauf, dass das Hauptziel darin bestehe, den Krieg zu stoppen und eine Einigung zu erzielen.
„Wir wollen eine Einigung erzielen. Wir wollen das Blutvergießen stoppen. Ich könnte sagen, er ist nicht mein Freund, oder ich könnte zum Ausdruck bringen, dass ich eine Einigung erzielen will. Aber ich muss eine Einigung erreichen“, sagte Trump.
Seiner Meinung nach ist die persönliche Feindschaft zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Putin einer der Hauptfaktoren, die eine friedliche Lösung des Krieges verhindern. Trump betonte, dass er versuche, sich durch ein gutes Verhältnis zum russischen Staatschef die Möglichkeit für weitere Verhandlungen zu bewahren.
„Ich könnte sie treffen und sagen: ‚Ich mag dich nicht‘. Aber dann würde eine Situation entstehen, die dem Problem zwischen Selenskyj und Putin ähnelt. Das größte Hindernis für den Frieden ist, dass sich die beiden Staatschefs wirklich hassen. Deshalb versuche ich, ein gutes Verhältnis zu Putin zu pflegen. Ich kenne ihn schon lange“, sagte der US-Präsident.
Trump wies auch die Kritik zurück, seine Haltung gegenüber Russland sei zu weich. Er erinnerte daran, dass er Sanktionen und andere Maßnahmen gegen Russland verhängt habe, betonte jedoch, dass Verhandlungen wichtig seien, um eine Einigung zu erzielen.
„Ich war sehr hart gegenüber Russland. Aber wenn eine Einigung möglich ist, dann will ich das. Ich habe mein ganzes Leben lang verhandelt. Ich könnte das Gegenteil behaupten, aber das würde zu keinem Ergebnis führen“, fügte Trump hinzu.
Zuvor hatte Trump auf Truth Social ein Foto von sich mit Putin veröffentlicht und ihn als „Freund“ bezeichnet. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reagierte auf diese Aussagen. Er bezeichnete Putin als Feind und bewertete Trumps herzliches Verhältnis zum russischen Staatschef als seltsam.
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