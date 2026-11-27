US-Präsident Donald Trump erklärte, dass er den russischen Präsidenten Wladimir Putin als „Freund“ bezeichnet, um den Krieg in der Ukraine zu beenden und ein Friedensabkommen zu erreichen. Er sagte, dass eine feindselige Haltung gegenüber Putin die Verhandlungen behindern könnte. Dies teilte er in einem Gespräch mit Journalisten mit.

Trump wurde nach dem Widerspruch zwischen seiner Bezeichnung Putins als Freund und seiner gleichzeitigen Kritik an den russischen Militäraktionen im sozialen Netzwerk Truth Social gefragt.

Der US-Präsident antwortete darauf, dass das Hauptziel darin bestehe, den Krieg zu stoppen und eine Einigung zu erzielen.

„Wir wollen eine Einigung erzielen. Wir wollen das Blutvergießen stoppen. Ich könnte sagen, er ist nicht mein Freund, oder ich könnte zum Ausdruck bringen, dass ich eine Einigung erzielen will. Aber ich muss eine Einigung erreichen“, sagte Trump.