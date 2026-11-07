Überraschende Wende bei Rutte: Er bezeichnet die Annäherung zwischen Putin und Trump als wichtig

·100·Welt
Überraschende Wende bei Rutte: Er bezeichnet die Annäherung zwischen Putin und Trump als wichtig

Der Generalsekretär der Nordatlantikpakt-Organisation (NATO), Mark Rutte, hat offen eingeräumt, dass gute Beziehungen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem US-Präsidenten Donald Trump für die Gewährleistung der internationalen Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind.

Diese Aussage des Allianzchefs, der zuvor für seine scharfe Rhetorik gegenüber Moskau und seine Forderungen nach verstärktem Druck bekannt war, kam für internationale politische Beobachter überraschend.

„Ein Instrument zur Vermeidung eines Atomkriegs“: Ruttes historischer Vergleich

Der NATO-Generalsekretär erläuterte den Grund für die Notwendigkeit eines persönlichen Dialogs zwischen den Führern der beiden größten Atommächte der Welt mit einem Blick auf die Geschichte:

  • Historische Parallele: „Es ist sehr wichtig, dass die Staats- und Regierungschefs dieser beiden Länder – ob es nun die heutigen Trump und Putin sind oder wie Breschnew und Nixon in den 1970er Jahren – bestrebt sind, gute Beziehungen aufrechtzuerhalten. Dies ist ein Faktor für internationale Stabilität“, sagte Rutte.

  • Notwendigkeit eines schnellen Dialogs: Der Allianzchef betonte, dass die beiden Präsidenten im Falle eines Missverständnisses auf der globalen Bühne, das zu einem nuklearen Konflikt führen könnte, in der Lage sein müssen, sofort direkt miteinander in Kontakt zu treten, um die Situation zu erörtern.

  • Verantwortung für das nukleare Arsenal: Rutte erinnerte erneut daran, dass Russland und die USA über die weltweit größten Atomwaffenarsenale verfügen.

Widerspruch in der Rhetorik der Allianz und Entspannung der Beziehungen

Die aktuelle Position von Mark Rutte ist vor dem Hintergrund der offiziellen NATO-Politik besonders bemerkenswert:

  • Widerspruch in der offiziellen Position: Bisher betrachtete die NATO Russland als ihre größte potenzielle Bedrohung und betonte, dass sie sich auf direkte militärische Konfrontationen vorbereite.

  • Annäherung der Beziehungen: In jüngster Zeit sind jedoch gewisse positive Entwicklungen in den diplomatischen Beziehungen zwischen Russland und den USA zu beobachten.

  • Wandel in Ruttes Position: Dass Rutte, der früher zu Sanktionen und verstärktem Druck auf Russland aufrief, nun als Befürworter diplomatischer Kanäle und pragmatischer Beziehungen auftritt, zeigt den wachsenden Bedarf an einer Entspannung in der Weltpolitik.

Mark RutteNATOWladimir PutinDonald TrumpGeopolitik
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

USA, Europa und die Ukraine diskutieren Plan zur Beendigung des Krieges bis zum WinterUSA, Europa und die Ukraine diskutieren Plan zur Beendigung des Krieges bis zum Winter10 Oktober 21:54Werden die Staatschefs von Russland, den USA und China im November an einem Tisch sitzen?Werden die Staatschefs von Russland, den USA und China im November an einem Tisch sitzen?3 November 18:43Überraschende Vorsicht in China: Warum werden Metzgerwerkzeuge angekettet?Überraschende Vorsicht in China: Warum werden Metzgerwerkzeuge angekettet?3 November 10:03Trump ändert seine Meinung über Selenskyj: „Er ist ein mutiger Mann“Trump ändert seine Meinung über Selenskyj: „Er ist ein mutiger Mann“25 Juni 19:31Trump verspricht, Geheimnisse über den Beginn des Krieges in der Ukraine preiszugeben (Video)Trump verspricht, Geheimnisse über den Beginn des Krieges in der Ukraine preiszugeben (Video)16 Oktober 22:59Abkühlung zwischen Weißem Haus und Kiew: Geheimdienstinformationen und Trumps überraschende HaltungAbkühlung zwischen Weißem Haus und Kiew: Geheimdienstinformationen und Trumps überraschende Haltung20 Oktober 16:06
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter
Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt