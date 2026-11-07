Der Generalsekretär der Nordatlantikpakt-Organisation (NATO), Mark Rutte, hat offen eingeräumt, dass gute Beziehungen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem US-Präsidenten Donald Trump für die Gewährleistung der internationalen Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind.

Diese Aussage des Allianzchefs, der zuvor für seine scharfe Rhetorik gegenüber Moskau und seine Forderungen nach verstärktem Druck bekannt war, kam für internationale politische Beobachter überraschend.

„Ein Instrument zur Vermeidung eines Atomkriegs“: Ruttes historischer Vergleich

Der NATO-Generalsekretär erläuterte den Grund für die Notwendigkeit eines persönlichen Dialogs zwischen den Führern der beiden größten Atommächte der Welt mit einem Blick auf die Geschichte:

Historische Parallele: „Es ist sehr wichtig, dass die Staats- und Regierungschefs dieser beiden Länder – ob es nun die heutigen Trump und Putin sind oder wie Breschnew und Nixon in den 1970er Jahren – bestrebt sind, gute Beziehungen aufrechtzuerhalten. Dies ist ein Faktor für internationale Stabilität“, sagte Rutte.

Notwendigkeit eines schnellen Dialogs: Der Allianzchef betonte, dass die beiden Präsidenten im Falle eines Missverständnisses auf der globalen Bühne, das zu einem nuklearen Konflikt führen könnte, in der Lage sein müssen, sofort direkt miteinander in Kontakt zu treten, um die Situation zu erörtern.

Verantwortung für das nukleare Arsenal: Rutte erinnerte erneut daran, dass Russland und die USA über die weltweit größten Atomwaffenarsenale verfügen.

Widerspruch in der Rhetorik der Allianz und Entspannung der Beziehungen

Die aktuelle Position von Mark Rutte ist vor dem Hintergrund der offiziellen NATO-Politik besonders bemerkenswert: