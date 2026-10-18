Der Großmufti von Tadschikistan richtet einen wichtigen Appell an Migranten in Russland

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Der Großmufti von Tadschikistan richtet einen wichtigen Appell an Migranten in Russland

Der Vorsitzende des Rates der Ulema von Tadschikistan, der Großmufti Saidmukarram Abduqodirzoda traf sich mit in der Russischen Föderation arbeitenden Migranten und rief sie dazu auf, ihre familiäre Verantwortung, die Erziehung ihrer Kinder und ihre nationalen Werte nicht zu vergessen.

Wie die Agentur „Asia-Plus“ berichtete, fand das jüngste Treffen des religiösen Führers in einer religiösen Einrichtung in Ufa, der Hauptstadt von Baschkortostan, statt.

„Beteiligen Sie sich aktiv an der Erziehung Ihrer Kinder“: Die wichtigsten Empfehlungen des Muftis

Während des herzlichen Gesprächs am 15. Oktober konzentrierte sich der Großmufti auf die schmerzhaftesten und wichtigsten Pflichten der Bürger, die in der Fremde leben:

  • Ständiger Kontakt zur Familie: Der Mufti empfahl den Migranten nachdrücklich, regelmäßig mit ihren Familien und Ehepartnern in Kontakt zu bleiben, sie nicht allein zu lassen und sich über das häusliche Leben auf dem Laufenden zu halten;

  • Verantwortung für die Kindererziehung: Er betonte, dass die räumliche Distanz keine Entschuldigung dafür sei, sich der Kindererziehung zu entziehen, und dass es eine Pflicht sei, als Vater aktiv an der Zukunft, dem Benehmen und der Bildung der Kinder teilzuhaben;

  • Gegenseitige Hilfe und Respekt: Er ermutigte die Landsleute in der Fremde, sich gegenseitig zu unterstützen, die Eintracht zu bewahren und zusammenzuhalten.

Nationale Werte, Muttersprache und der Rat der Eltern

Saidmukarram Abduqodirzoda erinnerte in seiner Rede daran, dass die spirituellen Wurzeln eines Menschen sein Schutzschild sind:

  • Respekt vor Anstand und Muttersprache: Es wurde betont, dass man auch bei Leben und Arbeit im Ausland die nationale Identität und die hohen moralischen Standards nicht verlieren sowie die Muttersprache bewahren muss;

  • Rat der Eltern: Es wurde darauf hingewiesen, dass die Fürsorge für die alternden Eltern, das Einholen ihres Segens und das Hören auf ihren Rat die höchste Pflicht eines Kindes ist;

  • Loyalität zum Heimatland: Der Mufti betonte erneut, dass die Treue zum eigenen Land, zum Volk und zu den engsten Menschen für jeden Muslim eine heilige Pflicht bleibt.

Dieser aufrichtige Appell dient nicht nur den Tadschiken, sondern auch allen in Zentralasienlebenden Millionen von Migranten, die im Ausland arbeiten, als wichtige lebensnahe und spirituelle Mahnung.

Saidmukarram AbduqodirzodaRat der Ulema von TadschikistanUfaMigrantenZentralasien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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