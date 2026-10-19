Der US-Außenminister Marco Rubio hat eine wichtige Erklärung abgegeben, die die Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft auf sich zieht, indem er die laufenden militärischen Aktionen und blutigen Zusammenstöße auf ukrainischem Territorium bewertete.

Der Leiter des US-Außenministeriums betonte, dass in diesem Konflikt keine Seite gewinnen könne und die täglichen Verluste tragische Ausmaße erreichten.

„25.000 Opfer pro Monat“: Rubios offene Einschätzung

Der US-Außenminister beschrieb die reale Situation auf dem Schlachtfeld und ihre Folgen für die Menschheit wie folgt:

Ein Konflikt ohne Gewinner: „Niemand gewinnt den Krieg in der Ukraine. Jeden Tag sterben Menschen, es werden ununterbrochene Explosionen und enorme Zerstörungen verzeichnet;

Schreckliche Statistik: Infolge des Krieges kommen jeden Monat etwa 25.000 Menschen ums Leben. Dieses Ausmaß an Opfern und Verlusten zerstört die Zukunft;

Bemühungen um Frieden: Die US-Regierung arbeitet aktiv an Mechanismen, um den Konflikt sofort zu stoppen und eine diplomatische Lösung zu finden.“

Position Washingtons: Beendigung des Konflikts hat Priorität

Marco Rubios Erklärung zeigt den pragmatischen Ansatz der neuen US-Administration gegenüber der langwierigen Militärkrise:

Zusammenbruch von Infrastruktur und Humankapital: Der Krieg verwandelt Städte in Ruinen und versetzt beiden Seiten einen wirtschaftlichen und demografischen Schlag, der nicht wieder gutzumachen ist;

Notwendigkeit diplomatischer Verhandlungen: Es wurde erneut betont, dass Washingtons Ziel darin besteht, die Zahl der sinnlosen Opfer zu stoppen und die Rückkehr an den Verhandlungstisch zu fördern.

Das offene Eingeständnis dieser Realität durch den obersten US-Diplomaten deutet darauf hin, dass in den kommenden Tagen neue politische Initiativen zur Lösung der Ukraine-Krise auf internationaler Ebene vorgelegt werden könnten.