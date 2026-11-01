Marco Rubio und Donald Trump machen widersprüchliche Aussagen zur Ukraine

In den höchsten Kreisen der US-Regierung ist eine deutliche Meinungsverschiedenheit über die Aussichten auf eine Lösung des Ukraine-Konflikts entstanden. US-Außenminister Marco Rubio betonte in einem Gespräch mit Journalisten auf einer Pressekonferenz, dass eine Lösung der Krise nicht in greifbarer Nähe sei, und äußerte ernsthafte Zweifel daran, ob sie überhaupt auf diplomatischem Wege gelöst werden könne.

Bemerkenswert ist, dass diese Aussage des Leiters des Außenministeriums in krassem Gegensatz zu den optimistischen Äußerungen von US-Präsident Donald Trumpsteht, die er nur wenige Stunden zuvor gemacht hatte.

«Wir stehen nicht kurz vor einer Einigung»: Marco Rubios Gedanken

Auf die Frage, warum er glaube, dass Frieden durch Verhandlungen erreicht werden könne, antwortete der Außenminister kühl:

«Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob in der Ukraine Frieden durch Verhandlungen erreicht werden kann oder nicht. Im Moment versuchen wir genau das herauszufinden. Ich glaube nicht, dass hier irgendjemand behaupten kann, wir stünden bereits an der Schwelle zu einem Friedensvertrag. Ich kann nur sagen, dass es in den Vereinigten Staaten Menschen gibt, die ihre ganze Energie und Zeit genau diesen Themen widmen – den Problemen der Ukraine und des Iran, insbesondere Jared (Kushner) und Steve (Witkoff). Ihr gesamter Fokus liegt auf diesen Themen».

Trumps unerwarteter Optimismus: «Das habe ich früher nicht gesagt»

Im Gegensatz zur vorsichtigen und skeptischen Haltung des Außenministers äußerte der Chef des Weißen Hauses, Donald Trump, heute eine völlig gegensätzliche und hoffnungsvolle Position:

Ein Abkommen ist nah: Trump betonte, dass nun echte Möglichkeiten entstanden seien, die bewaffneten Konflikte in der Ukraine zu beenden;

Die Worte des Präsidenten: «Ich denke, wir stehen bereits sehr kurz vor einer Einigung. Das habe ich früher noch nie gesagt», erklärte der US-Präsident gegenüber Reportern.

Zwei verschiedene Ansätze im Weißen Haus: Realpolitik und unterschiedliche Aussagen

Solche widersprüchlichen Äußerungen aus der US-Spitzenführung werfen in der internationalen Gemeinschaft eine Reihe von Fragen zu Washingtons Plänen für den Friedensprozess auf: