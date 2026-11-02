Trump stellt Iran scharfes Ultimatum, Teheran versetzt Armee in Kampfbereitschaft

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben ihren gefährlichsten und kulminierenden Punkt erreicht. US-Präsident Donald Trump erklärte, dass der Konflikt mit dem Iran in naher Zukunft in jedem Fall gelöst werde, und stellte Teheran ein klares und entschlossenes Ultimatum: Entweder wird ein umfassendes Abkommen geschlossen, oder Washington wird diese Angelegenheit mit Gewalt endgültig beenden.

In einem Interview mit dem Sender Right Side Broadcasting Network (RSBN) betonte das Oberhaupt des Weißen Hauses, dass diese Konfrontation bald ein Ende finden werde.

Trumps Aussage: „Wir werden es mit ihnen beenden“

Der US-Präsident äußerte sich ohne Zögern zur Zukunft der Situation:

Einer von zwei Wegen: „Wir haben bereits einen solchen Sieg errungen und werden sehr bald alles auf die eine oder andere Weise beenden. Entweder sie unterzeichnen ein Abkommen mit uns, oder wir beenden es einfach komplett“, erklärte Trump.

„Der einfachste Weg“: Der Präsident fügte hinzu, dass dieser Prozess für die USA „wahrscheinlich der einfachste Weg“ sei, und demonstrierte damit sein volles Vertrauen in die militärische Überlegenheit Washingtons.

Teherans Position: Hoffnung auf Diplomatie und volle militärische Bereitschaft

Der Außenminister der Islamischen Republik Iran, Abbas Araghchi, gab am Sonntag eine offizielle Erklärung ab und betonte, dass die Führung des Landes auf eine rationale Entscheidung des Weißen Hauses hoffe:

Aufruf zu einem rationalen Ansatz: „Wir unternehmen alle diplomatischen Anstrengungen und hoffen, dass der Ansatz der Gegenseite logisch ist und sie sich für die Diplomatie und nicht für andere Optionen entscheidet“, sagte Araghchi.

Bereitschaft der Armee: Gleichzeitig machte der iranische Chefdiplomat deutlich, dass die Streitkräfte des Landes für den Fall einer Wiederaufnahme bewaffneter Konflikte in volle Kampfbereitschaft versetzt wurden und bereit seien, auf jeden Angriff angemessen zu reagieren.

Marco Rubio: Diplomatie hat Vorrang, aber die militärische Option liegt auf dem Tisch

Auf einer Pressekonferenz in Atlanta am Samstag erläuterte US-Außenminister Marco Rubio die offizielle strategische Ausrichtung Washingtons:

Wahl des Verhandlungstisches: „Präsident Trump zieht es vor, das Problem nicht auf dem Schlachtfeld, sondern am Verhandlungstisch auf diplomatischem Wege zu lösen“, betonte Rubio.

Faktor militärische Stärke: Der Leiter des Außenministeriums erinnerte daran, dass die US-Streitkräfte über ausreichend militärische Macht verfügen, um das Iran-Problem bei Bedarf mit militärischer Gewalt vollständig zu beseitigen, falls die Diplomatie keine Ergebnisse liefert.

Sollten die diplomatischen Kontakte in den kommenden Tagen keine Ergebnisse bringen, könnte der Nahe Osten zum Zentrum einer weiteren umfassenden militärischen Eskalation werden.