US-Außenminister Marco Rubio Nordkorea Führer Kim Jong-uns äußerte sich zu den außenpolitischen Zielen. Er betonte, dass Pjöngjang nicht die Absicht habe, andere Länder zu erobern oder sein Territorium zu erweitern, sondern vielmehr das Ziel verfolge, das bestehende politische Regime zu sichern. Rubio wies darauf hin, dass es in dieser Hinsicht einen wesentlichen Unterschied zwischen Nordkorea und dem Iran gebe.

„Er hat nicht die Absicht, in Japan einzumarschieren“

Marco Rubio erklärte, dass er Kim Jong-un nicht für einen expansionistischen Führer halte. Seiner Ansicht nach ziele der nordkoreanische Machthaber nicht darauf ab, Japan, China oder andere Staaten anzugreifen und deren Territorien zu besetzen.

„Kim Jong-un ist nicht daran interessiert, Japan zu erobern. Er will lediglich das Überleben seines Regimes sichern. Er ist kein Expansionist. Er hat nicht die Absicht, in Japan, China oder ein anderes ähnliches Land einzumarschieren. Er tut so etwas nicht“, sagte der US-Außenminister.

Mit diesen Äußerungen unterstrich Rubio, dass die oberste Priorität Pjöngjangs nicht die Eroberung ausländischer Gebiete sei, sondern der Erhalt des bestehenden politischen Systems im eigenen Land.

Rubio unterscheidet den Iran von Nordkorea

Der US-Außenminister verglich seine Einschätzungen zu Nordkorea mit seiner Bewertung des Iran. Er betonte, dass der politische Ansatz Teherans ein anderer sei.

„Die Iraner hingegen sind Expansionisten. Sie sind Revolutionäre“, sagte Rubio.

Auf diese Weise verdeutlichte der US-Außenminister, dass er die außenpolitischen Ziele beider Staaten unterschiedlich bewertet. Seiner Ansicht nach steht für die nordkoreanische Führung der Erhalt des Regimes an erster Stelle, während der politische Ansatz des Iran durch die Förderung revolutionärer Ideen und die Ausweitung des eigenen Einflussbereichs geprägt ist.

Warum ist diese Aussage von Bedeutung?

Rubios Ansichten zeigen den Unterschied in Washingtons Ansatz bei der Bewertung der Bedrohungen durch Nordkorea und den Iran. Während er Pjöngjangs Hauptziel mit der Sicherheit des Regimes verknüpft, äußert er gegenüber Teheran Besorgnis über eine expansionistische Politik.

Natürlich handelt es sich hierbei um die persönliche politische Einschätzung von Marco Rubio und nicht um eine Garantie für das zukünftige Handeln Nordkoreas. Dennoch signalisiert seine Aussage, dass Washington das Regime von Kim Jong-un und die Regionalpolitik des Iran nicht mit demselben Maßstab misst.