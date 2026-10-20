Hinrichtung eines bangladeschischen Paares in Mekka: Details zum Aufsehen erregenden Vorfall (Video)

In Saudi-Arabien hat die Vollstreckung der Todesstrafe gegen zwei Staatsbürger aus Bangladesch international und in der Öffentlichkeit von Bangladesch für großes Aufsehen gesorgt.

Laut einer offiziellen Erklärung des saudi-arabischen Innenministeriums wurde am 14. Oktober dieses Jahres gegen einen bangladeschischen Mann, der beschuldigt wurde, in einer Moschee in Mekka «unangemessene und gegen die Moral verstoßende Handlungen» begangen zu haben — Nazrul Islam Abdul Basir sowie eine Frau — Siti Axtardas Todesurteil per königlichem Dekret vollstreckt.

Wie hat sich der Vorfall tatsächlich ereignet?

Offizielle und diplomatische Quellen enthüllten folgende Details zu dem Fall:

Vorwurf der Entweihung der Moschee: Die saudi-arabischen Behörden betonten, dass die Angeklagten ein schweres moralisches Verbrechen (einigen Berichten zufolge Ehebruch / unzulässige Intimität) begangen hätten, das die Ehre und Reinheit des heiligen Ortes verletzte. Die Strafe wurde gemäß den «Ta'zir»-Regeln des saudi-arabischen Rechts durch eine strikte Entscheidung der Richter verhängt;

Gerüchte in sozialen Netzwerken: Obwohl sich in den Netzwerken Behauptungen verbreiteten, sie hätten sich lediglich «geküsst» oder der Mann habe den Bauch seiner schwangeren Frau geküsst, wurden in der offiziellen Erklärung Saudi-Arabiens keine genauen Details zur Handlung genannt;

Status als Ehepaar: Die Familie des verstorbenen Mannes teilte Journalisten mit, dass sie die Frau nicht kenne und sie nicht die rechtmäßige Ehefrau ihres Sohnes sei, weshalb auch ihr Status als Ehepaar in Frage gestellt wird.

Diplomatischer Konflikt: Warum ist Bangladesch empört?

Der schwerwiegendste Aspekt dieses Vorfalls war, dass die Hinrichtung vor den Behörden von Bangladesch geheim gehalten wurde:

Hinrichtung ohne Vorwarnung: Das Außenministerium von Bangladesch erklärte, erst erfahren zu haben, dass ihre Staatsbürger am 14. Oktober hingerichtet wurden, als dies bereits geschehen war;

Diplomatische Note: Der saudi-arabische Botschafter in Dhaka wurde in das Außenministerium einbestellt, und es wurde eine offizielle Note überreicht, in der ein Verstoß gegen die Anforderungen der Wiener Konvention und die fehlende Vorabinformation des Konsulats gerügt wurde;

Rückführung der Leichen: Die Leichen der hingerichteten Bürger wurden in speziellen Särgen nach Bangladesch überführt und den Angehörigen übergeben, was bei der Bevölkerung und Menschenrechtsaktivisten des Landes zu scharfen Protesten führte.

Strenge Gesetze in den heiligen Städten

Dieser tragische Vorfall war eine ernste Warnung für alle ausländischen Staatsbürger, die Mekka und Medina zu Pilgerzwecken oder für Arbeitsreisen besuchen: