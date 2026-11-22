Im US-Bundesstaat Texas dauerte die Hinrichtung des 70-jährigen Häftlings Reynaldo Dennes über eine Stunde. Das medizinische Personal hatte Schwierigkeiten, eine geeignete Vene für die Verabreichung der tödlichen Injektion zu finden. Nachdem die Injektion begonnen hatte, klagte der Häftling fast drei Minuten lang unter Schmerzen und flehte Gott an, sein Leiden zu beenden. Dies berichtete Associated Press.

Es ist bekannt, dass Dennes 1996 wegen des Mordes an dem Juwelier Janos Szuch in Houston und eines Raubüberfalls zum Tode verurteilt wurde. Er wurde 1997 für schuldig befunden.

Die Hinrichtung fand am 19. November in einem Gefängnis in Huntsville statt. Zu Beginn des Verfahrens versuchten die Mitarbeiter mehrmals, eine Vene für die Verabreichung des tödlichen Pentobarbitals zu finden. Schließlich wurden die Nadeln in seinem linken Bein und an der linken Seite seines Halses platziert.

Als das Medikament zu wirken begann, fing Dennes an, vor Schmerzen zu stöhnen. Er bat Gott, das Leiden zu beenden, und wiederholte mehrmals: „Das ist nicht normal.“ Er gab zudem an, starke Schmerzen in seinem rechten Bein zu haben.

Der Associated-Press-Reporter Michael Graczyk, der Zeuge der Hinrichtung war, erklärte, dass sich dieser Vorfall drastisch von Hunderten anderen Hinrichtungen unterscheide, die er in seiner Laufbahn miterlebt habe. Er sagte, der Häftling habe fast drei Minuten lang vor Schmerzen gewimmert.

Die Sprecherin der Gefängnisverwaltung, Amanda Hernandez, betonte, dass alle Verfahren ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Ihrer Aussage nach habe der Häftling bereits vor der Injektion über Schmerzen geklagt und angegeben, dass ihm Stellen wehtäten, an denen gar keine Injektion vorgenommen wurde. Daher vermutete die Sprecherin, dass Dennes die Schmerzen übertrieben oder sein Leiden absichtlich vorgetäuscht haben könnte.

Der Häftling wurde 63 Minuten, nachdem er auf die Liege geschnallt worden war, um 19:08 Uhr für tot erklärt. Die Vorfälle während der Hinrichtung haben die Debatte über die Methoden der Todesstrafe in den USA und deren Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit erneut angeheizt.