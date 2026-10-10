Häftling nach 50 Jahren in der Todeszelle in den USA vor Hinrichtung bewahrt

·13·Welt
Häftling nach 50 Jahren in der Todeszelle in den USA vor Hinrichtung bewahrt

Der Gouverneur des US-Bundesstaates Florida, Ron DeSantis, hat den Hinrichtungsbefehl für den 74-jährigen William Thompson aufgehoben, der vor fast 50 Jahren wegen eines brutalen Mordes zum Tode verurteilt worden war. Dies berichtete die „New York Post“.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Hinrichtung von Thompson für den 14. Oktober dieses Jahres angesetzt war. Der Gouverneur traf jedoch am 9. Oktober, nur fünf Tage vor dem geplanten Termin, die Entscheidung, das entsprechende Dokument zur Vollstreckung aufzuheben. DeSantis hat die Gründe für diese Entscheidung bisher nicht offengelegt.

Nach Angaben der Zeitung leidet William Thompson an Demenz und schweren kognitiven Beeinträchtigungen. Die Anwältin des Häftlings, Brittney Lacey, erklärte, dass sich sein Gesundheitszustand drastisch verschlechtert habe und eine dringende medizinische Versorgung erforderlich sei.

Laut dem Gutachten des Neuropsychologen Robert Ouaou hat Thompson die geistige Fähigkeit verloren, die Bedeutung der bevorstehenden Hinrichtung und den Grund für diese Strafe zu verstehen. Somit wurde der psychische und kognitive Zustand des Häftlings zu einem entscheidenden Faktor in der Frage seiner Hinrichtung.

Der Mord ereignete sich im Jahr 1976

Thompson wurde 1976 zusammen mit seinem Komplizen Rocco Surace für den Mord an einer Frau namens Sally Ivester schuldig gesprochen. Den Ermittlungen zufolge forderten die Männer 200 Dollar von der Frau, doch Ivester konnte ihnen nur 25 Dollar geben.

Danach behandelten sie die Frau grausam, schlugen sie mit Ketten, verbrannten sie mit Zigaretten und folterten sie. Anschließend zwangen sie sie, ihre Mutter anzurufen und um zusätzliches Geld zu bitten. Ivester verstarb infolge der schweren Verletzungen und Schäden an ihren inneren Organen.

William Thompson wurde erstmals 1976 zum Tode verurteilt. Später wurde sein Urteil jedoch aufgehoben, und er entging 1982 sowie 1987 einer Hinrichtung. 1989 wurde er erneut zum Tode verurteilt. Seitdem gehörte Thompson zu den Häftlingen in den USA, die auf ihre Hinrichtung warteten.

Der geistige Zustand des Häftlings wurde zur Rechtsfrage

Zur Information: Der achte Zusatzartikel zur US-Verfassung verbietet grausame und ungewöhnliche Strafen. Die Hinrichtung von Häftlingen, die aufgrund von psychischen Erkrankungen oder kognitiven Beeinträchtigungen die Bedeutung und den Grund ihrer Hinrichtung nicht verstehen können, kann ebenfalls auf rechtliche Beschränkungen durch diese verfassungsrechtliche Bestimmung stoßen.

Bisher wurden die Gründe für die Aufhebung des Hinrichtungsbefehls gegen Thompson durch Floridas Gouverneur Ron DeSantis offiziell nicht bekannt gegeben. Daher sind weitere Informationen erforderlich, um eine endgültige Schlussfolgerung über die rechtlichen und medizinischen Grundlagen dieser Entscheidung zu ziehen.

Ron DeSantisWilliam ThompsonGouverneur von FloridaMordHinrichtungsstopp
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Todeskandidatin in den USA nach gescheiterter Hinrichtung wieder bei BewusstseinTodeskandidatin in den USA nach gescheiterter Hinrichtung wieder bei Bewusstsein7 Oktober 21:01Erste Hinrichtung einer Frau in Tennessee seit über 200 JahrenErste Hinrichtung einer Frau in Tennessee seit über 200 Jahren30 September 09:03Häftling überlebt nach zwei Dosen tödlicher InjektionHäftling überlebt nach zwei Dosen tödlicher Injektion1 Oktober 15:22Hinrichtung des ehemaligen Majors, der 13 US-Soldaten tötete, wird live übertragenHinrichtung des ehemaligen Majors, der 13 US-Soldaten tötete, wird live übertragenGestern 11:279. Oktober: Heute ist Welttag der Post und ein Tag historischer Ereignisse9. Oktober: Heute ist Welttag der Post und ein Tag historischer EreignisseGestern 10:22Thailands Premierminister entschuldigt sich für die Tötung von Russen in PattayaThailands Premierminister entschuldigt sich für die Tötung von Russen in Pattaya1 August 19:02
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?
Wie lebt ein 436 Kilogramm schwerer Mann aus Pakistan?
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt