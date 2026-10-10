Häftling nach 50 Jahren in der Todeszelle in den USA vor Hinrichtung bewahrt

Der Gouverneur des US-Bundesstaates Florida, Ron DeSantis, hat den Hinrichtungsbefehl für den 74-jährigen William Thompson aufgehoben, der vor fast 50 Jahren wegen eines brutalen Mordes zum Tode verurteilt worden war. Dies berichtete die „New York Post“.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Hinrichtung von Thompson für den 14. Oktober dieses Jahres angesetzt war. Der Gouverneur traf jedoch am 9. Oktober, nur fünf Tage vor dem geplanten Termin, die Entscheidung, das entsprechende Dokument zur Vollstreckung aufzuheben. DeSantis hat die Gründe für diese Entscheidung bisher nicht offengelegt.

Nach Angaben der Zeitung leidet William Thompson an Demenz und schweren kognitiven Beeinträchtigungen. Die Anwältin des Häftlings, Brittney Lacey, erklärte, dass sich sein Gesundheitszustand drastisch verschlechtert habe und eine dringende medizinische Versorgung erforderlich sei.

Laut dem Gutachten des Neuropsychologen Robert Ouaou hat Thompson die geistige Fähigkeit verloren, die Bedeutung der bevorstehenden Hinrichtung und den Grund für diese Strafe zu verstehen. Somit wurde der psychische und kognitive Zustand des Häftlings zu einem entscheidenden Faktor in der Frage seiner Hinrichtung.

Der Mord ereignete sich im Jahr 1976

Thompson wurde 1976 zusammen mit seinem Komplizen Rocco Surace für den Mord an einer Frau namens Sally Ivester schuldig gesprochen. Den Ermittlungen zufolge forderten die Männer 200 Dollar von der Frau, doch Ivester konnte ihnen nur 25 Dollar geben.

Danach behandelten sie die Frau grausam, schlugen sie mit Ketten, verbrannten sie mit Zigaretten und folterten sie. Anschließend zwangen sie sie, ihre Mutter anzurufen und um zusätzliches Geld zu bitten. Ivester verstarb infolge der schweren Verletzungen und Schäden an ihren inneren Organen.

William Thompson wurde erstmals 1976 zum Tode verurteilt. Später wurde sein Urteil jedoch aufgehoben, und er entging 1982 sowie 1987 einer Hinrichtung. 1989 wurde er erneut zum Tode verurteilt. Seitdem gehörte Thompson zu den Häftlingen in den USA, die auf ihre Hinrichtung warteten.

Der geistige Zustand des Häftlings wurde zur Rechtsfrage

Zur Information: Der achte Zusatzartikel zur US-Verfassung verbietet grausame und ungewöhnliche Strafen. Die Hinrichtung von Häftlingen, die aufgrund von psychischen Erkrankungen oder kognitiven Beeinträchtigungen die Bedeutung und den Grund ihrer Hinrichtung nicht verstehen können, kann ebenfalls auf rechtliche Beschränkungen durch diese verfassungsrechtliche Bestimmung stoßen.

Bisher wurden die Gründe für die Aufhebung des Hinrichtungsbefehls gegen Thompson durch Floridas Gouverneur Ron DeSantis offiziell nicht bekannt gegeben. Daher sind weitere Informationen erforderlich, um eine endgültige Schlussfolgerung über die rechtlichen und medizinischen Grundlagen dieser Entscheidung zu ziehen.