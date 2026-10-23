US-Botschafter deutet mögliche Angriffe auf den Iran an, Trump zeigt sich ahnungslos

US-Präsident Donald Trump äußerte sich offen zu den kursierenden aufsehenerregenden Berichten, dass die Vereinigten Staaten in den kommenden Tagen Angriffe auf iranisches Territorium durchführen könnten.

Der Chef des Weißen Hauses nahm eine unerwartete Position ein und erklärte, er wisse absolut nichts von dieser Erklärung, die vom US-Botschafter in der Türkei, Tom Barrack, abgegeben wurde.

„Er ist ein einflussreicher Mann, aber ich weiß nichts darüber“: Trumps Antwort

Auf die Frage von Journalisten zur Erklärung des Botschafters gab Präsident Trump eine kurze und geheimnisvolle Antwort:

Erklärung des Präsidenten: „Ich denke, er ist ein sehr einflussreicher Mensch. Aber ich weiß nichts darüber“, betonte der US-Präsident.

Was war der Inhalt der aufsehenerregenden Erklärung von Botschafter Tom Barrack?

Zuvor hatte die einflussreiche The Times of Israel die scharfen Äußerungen des US-Botschafters in der Türkei, Thomas Barrack, zur Möglichkeit militärischer Aktionen im Nahen Osten veröffentlicht:

„Könnten Schläge erfolgen? Absolut“: Auf die Frage von Journalisten, ob die USA in den kommenden Tagen Angriffe gegen den Iran wieder aufnehmen könnten, antwortete der Diplomat: „Gibt es eine Möglichkeit, dass die USA am Wochenende den Iran angreifen? Zweifellos, absolut“, antwortete er;

Verteidigungspläne: Diese Erklärung wurde als Zeichen dafür gewertet, dass die Beziehungen zwischen Washington und Teheran einen äußerst gefährlichen Punkt erreicht haben.

Gefahrenstufe gestiegen: Diplomatenfamilien verlassen die Region

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Wahrscheinlichkeit militärischer Aktionen werden Maßnahmen ergriffen, um US-Beamte in der Region in Sicherheit zu bringen:

In Saudi-ArabienEvakuierung: In Saudi-Arabientätige US-Mitarbeiter und ihre Familienangehörigen wurden angewiesen, das Land umgehend zu verlassen;

Diplomaten in anderen Ländern: Es wurde zudem bekannt, dass auch Familien von US-Diplomaten, die in einer Reihe anderer Länder in der Region tätig sind, aus Sicherheitsgründen angewiesen wurden, diese Gebiete zu verlassen.

Die Eskalation der Lage in der Region löst große Besorgnis auf den internationalen Märkten aus, insbesondere bei den Ölpreisen und den Logistikrouten.