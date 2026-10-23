US-Botschafter deutet mögliche Angriffe auf den Iran an, Trump zeigt sich ahnungslos

·6·Welt
US-Botschafter deutet mögliche Angriffe auf den Iran an, Trump zeigt sich ahnungslos

US-Präsident Donald Trump äußerte sich offen zu den kursierenden aufsehenerregenden Berichten, dass die Vereinigten Staaten in den kommenden Tagen Angriffe auf iranisches Territorium durchführen könnten.

Der Chef des Weißen Hauses nahm eine unerwartete Position ein und erklärte, er wisse absolut nichts von dieser Erklärung, die vom US-Botschafter in der Türkei, Tom Barrack, abgegeben wurde.

„Er ist ein einflussreicher Mann, aber ich weiß nichts darüber“: Trumps Antwort

Auf die Frage von Journalisten zur Erklärung des Botschafters gab Präsident Trump eine kurze und geheimnisvolle Antwort:

  • Erklärung des Präsidenten: „Ich denke, er ist ein sehr einflussreicher Mensch. Aber ich weiß nichts darüber“, betonte der US-Präsident.

Was war der Inhalt der aufsehenerregenden Erklärung von Botschafter Tom Barrack?

Zuvor hatte die einflussreiche The Times of Israel die scharfen Äußerungen des US-Botschafters in der Türkei, Thomas Barrack, zur Möglichkeit militärischer Aktionen im Nahen Osten veröffentlicht:

  • „Könnten Schläge erfolgen? Absolut“: Auf die Frage von Journalisten, ob die USA in den kommenden Tagen Angriffe gegen den Iran wieder aufnehmen könnten, antwortete der Diplomat: „Gibt es eine Möglichkeit, dass die USA am Wochenende den Iran angreifen? Zweifellos, absolut“, antwortete er;

  • Verteidigungspläne: Diese Erklärung wurde als Zeichen dafür gewertet, dass die Beziehungen zwischen Washington und Teheran einen äußerst gefährlichen Punkt erreicht haben.

Gefahrenstufe gestiegen: Diplomatenfamilien verlassen die Region

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Wahrscheinlichkeit militärischer Aktionen werden Maßnahmen ergriffen, um US-Beamte in der Region in Sicherheit zu bringen:

  • In Saudi-ArabienEvakuierung: In Saudi-Arabientätige US-Mitarbeiter und ihre Familienangehörigen wurden angewiesen, das Land umgehend zu verlassen;

  • Diplomaten in anderen Ländern: Es wurde zudem bekannt, dass auch Familien von US-Diplomaten, die in einer Reihe anderer Länder in der Region tätig sind, aus Sicherheitsgründen angewiesen wurden, diese Gebiete zu verlassen.

Die Eskalation der Lage in der Region löst große Besorgnis auf den internationalen Märkten aus, insbesondere bei den Ölpreisen und den Logistikrouten.

Donald TrumpUS-Iran-BeziehungenTom BarrackNaher OstenGeopolitik
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Wann verlässt die USA den Iran: Trump droht mit Wiederholung des Venezuela-SzenariosWann verlässt die USA den Iran: Trump droht mit Wiederholung des Venezuela-Szenarios14 September 13:40Unerwartete Antwort von Trump zu iranischen Raketen: Er antwortete mit einem SatzUnerwartete Antwort von Trump zu iranischen Raketen: Er antwortete mit einem Satz12 September 07:01USA als zerfallende Supermacht bezeichnet: Trump konnte engen Verbündeten nicht schützenUSA als zerfallende Supermacht bezeichnet: Trump konnte engen Verbündeten nicht schützen19 September 22:29„Kim Jong-un ist mein Freund“: Trump antwortet auf die Frage zu Nordkorea und dem iranischen Atomprogramm„Kim Jong-un ist mein Freund“: Trump antwortet auf die Frage zu Nordkorea und dem iranischen Atomprogramm30 September 12:10„Soll ich den Iran vernichten?!“: Trump schockiert die Welt mit Aussagen vor der UN-Vollversammlung„Soll ich den Iran vernichten?!“: Trump schockiert die Welt mit Aussagen vor der UN-Vollversammlung23 September 06:43Warum hat Trump den erwarteten Großangriff auf Iran verschoben?Warum hat Trump den erwarteten Großangriff auf Iran verschoben?26 Juli 08:57
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt