Der amerikanische Präsident schloss die Möglichkeit eines Abkommens mit dem Iran nicht aus. Er betonte jedoch, dass jedes Abkommen auch für Washington akzeptabel sein müsse.

Die Frage eines Abkommens in den Beziehungen zwischen den USA und dem Iran steht wieder auf der Tagesordnung. Laut US-Präsident Donald Trump ist Teheran an Verhandlungen interessiert, aber noch nicht bereit, Bedingungen zu akzeptieren, die den Anforderungen Washingtons entsprechen. Dies gab Trump auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus bekannt.

Donald Trump erklärte, dass der Iran ein Abkommen mit den USA anstrebe, aber derzeit nicht bereit sei, die für Washington akzeptablen Bedingungen zu erfüllen. Der amerikanische Präsident betonte, dass er nicht irgendein, sondern ein „echtes Abkommen“ mit Teheran schließen wolle.

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„Sie wollen ein Abkommen, aber sie wollen kein Abkommen schließen, das für mich akzeptabel ist. Wir wollen ein echtes Abkommen, kein falsches Abkommen, wie es der Iran seit 51 Jahren macht. Die Leute sagen, es seien 47 Jahre, aber eigentlich sind es 51 Jahre“, sagte Trump.

Damit hat der US-Staatschef zwar seine Bereitschaft zu Verhandlungen mit Teheran signalisiert, aber gleichzeitig deutlich gemacht, dass er keinem Abkommen zustimmen werde, das nicht den Anforderungen Washingtons entspricht.

Trump nannte in dieser Erklärung jedoch keine Details dazu, welche spezifischen Bedingungen er vom Iran erwartet.

Trump kündigte 10 weitere Handelsabkommen an

Auf der Pressekonferenz im Weißen Haus ging der US-Präsident auch auf internationale Handelsfragen ein. Ihm zufolge plant Washington, in naher Zukunft 10 weitere Handelsabkommen zu schließen.

Diese Erklärung gibt auch einen Einblick in die Pläne der US-Regierung zur Ausweitung der außenwirtschaftlichen Beziehungen.

Vorerst lässt Trumps Erklärung zum Iran-Abkommen die Frage offen, auf welcher Grundlage die Verhandlungen fortgesetzt werden könnten. Die wichtigste Frage bleibt, inwieweit Teheran bereit ist, den Forderungen Washingtons nachzugeben.