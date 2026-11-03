Persischer Golf am Rande des Krieges: US-Verbündete bereiten sich auf Schlag gegen Iran vor

Die Region des Nahen Ostens steht erneut vor einem großflächigen militärischen Konflikt. Die führenden arabischen Staaten am Persischen Golf haben mit Notfallvorbereitungen auf eine mögliche Wiederaufnahme umfassender militärischer Aktionen zwischen den USA und dem Iran begonnen.

Wie das einflussreiche US-amerikanische The Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Quellen berichtet, gehen die wichtigsten Verbündeten Washingtons in der Region – insbesondere Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate – davon aus, dass eine großangelegte Militäroperation des Pentagons gegen den Iran bereits in dieser Woche beginnen könnte.

Notfall-Sicherheitsmaßnahmen in der Region: Übungen und Online-Unterricht

Aufgrund der Gefahr einer Eskalation haben die Staaten der Region die Sicherheitsmaßnahmen auf das höchste Niveau angehoben:

Notfallübungen in Katar und den VAE: An den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten beider Länder, einschließlich großer internationaler Flughäfen, werden dringende Sicherheits- und Zivilschutzübungen durchgeführt.

Online-Unterricht in Saudi-Arabien: An Schulen im gesamten Königreich wurde der Unterricht als Vorsichtsmaßnahme auf Fernunterricht (Online-Modus) umgestellt.

Absage internationaler Veranstaltungen: Teilnehmer einer großen internationalen Energiekonferenz in Abu Dhabi verkürzen auf Empfehlung der lokalen Regierung ihre Reisen und verlassen das Land vorzeitig.

Die Hauptsorge der arabischen Monarchien und die Warnung an Teheran

Die größte Sorge der Golfstaaten gilt den möglichen Vergeltungsschlägen des Iran:

Bedrohung der Infrastruktur: Es besteht die ernste Befürchtung, dass iranische Raketen und Drohnen als Reaktion auf einen US-Angriff wirtschaftliche, öl- und gaswirtschaftliche sowie wichtige zivile Einrichtungen der benachbarten arabischen Länder treffen könnten.

Ein striktes Ultimatum: Einige arabische Staaten haben Teheran bereits vorgewarnt: Sollte ihre eigene Infrastruktur angegriffen werden, behalten sie sich das Recht vor, eigenständig oder gemeinsam mit Verbündeten militärisch zu antworten.

Verhandlungen in der Sackgasse und Trumps Erklärung

Der geopolitische Druck hat aufgrund des Abbruchs diplomatischer Kanäle seinen Höhepunkt erreicht:

Ineffektivität der Dialoge: Wie das Wall Street Journal anmerkt, sind die unter katarischer Vermittlung geführten geheimen Verhandlungen zwischen Washington und Teheran derzeit in einer Sackgasse gelandet.

Reaktion des Weißen Hauses: Zuvor hatte Donald Trump Axios in einem Interview erklärt, dass die USA es mit Entscheidungen über neue Angriffe „nicht eilig hätten“ und der Dialog „gut verlaufe“.

Dennoch zeigen die Notfall-Sicherheitsmaßnahmen und die militärischen Vorbereitungen in der Region, dass sich die Parteien auf das gefährlichste Szenario einstellen.