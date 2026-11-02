Neues Signal aus dem Weißen Haus: Trump enthüllt Details zu geheimen Verhandlungen mit dem Iran (Video)

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Neues Signal aus dem Weißen Haus: Trump enthüllt Details zu geheimen Verhandlungen mit dem Iran (Video)

US-Präsident Donald Trump hat eine weitere wichtige Erklärung zu den Beziehungen zum offiziellen Teheran und den laufenden diplomatischen Gesprächen abgegeben. Seinen Worten zufolge ist die iranische Seite ernsthaft bestrebt, eine Einigung mit Washington zu erzielen, doch das Oberhaupt des Weißen Hauses äußerte offen große Zweifel an deren Zuverlässigkeit.

Umringt von Journalisten bei einer Veranstaltung äußerte sich Trump dazu, in welche Richtung sich die Beziehungen zwischen den Parteien vor dem Hintergrund der Spannungen im Nahen Osten entwickeln.

«Die Verhandlungen laufen gut, aber man kann ihnen schwer vertrauen»: Trumps Kernbotschaften

Das Oberhaupt des Weißen Hauses bewertete den Verlauf des Dialogs in der aktuellen Phase wie folgt:

  • Teherans Absicht: «Sie wollen eine Einigung erzielen. Die Verhandlungen laufen gut...», betonte der US-Präsident;

  • Offene Skepsis und Vorsicht: «...aber um ehrlich zu sein, sind sie nicht sehr vertrauenswürdig», fügte Trump hinzu, wobei er sich mit einer positiven Bewertung des Verhaltens der Gegenseite zurückhielt;

  • Das endgültige Urteil bleibt der Zeit überlassen: «Ob es zu einer Einigung kommt oder nicht, wird nur die Zeit zeigen», schloss das Staatsoberhaupt.

Das diplomatische Spiel hinter den scharfen Aussagen

Dieser Auftritt war die logische Fortsetzung der jüngsten komplexen geopolitischen Rhetorik zwischen Washington und Teheran:

  • Druck und Dialog zugleich: Obwohl Trump zuvor sagte, dass die Situation bald entweder mit «einem Abkommen oder einem endgültigen Bruch» gelöst werde, bestätigt er nun, dass am Verhandlungstisch weiterhin Möglichkeiten bestehen;

  • Teherans vorsichtige Position: Auch die iranische Seite betont ihrerseits, dass bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der militärischen Bereitschaft die Hauptpriorität auf einer vernünftigen Diplomatie liegen sollte;

  • Ist ein Ergebnis nah?: Trumps vorsichtiger Optimismus deutet darauf hin, dass die Parteien hinter den Kulissen bestimmte Bedingungen erörtern, doch das gegenseitige Misstrauen bleibt das Haupthindernis.

Donald TrumpUSA-Iran-BeziehungenNaher OstenTeheranDiplomatie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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