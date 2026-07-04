Arias-Tor bringt Kolumbien ins Achtelfinale

Bei der WM 2026 endete die 1/16-Finalrunde mit der Begegnung zwischen Kolumbien und Ghana.

In einem hitzigen Match in Kansas siegten die südamerikanischen Vertreter mit 1:0 und sicherten sich das Ticket für das Achtelfinale.

Frühes Tor entschied die Partie

Kolumbien begann die Partie aktiv und konnte in der 14. Minute die Führung erzielen.

Santiago Arias traf mit einem präzisen Schuss und brachte seine Mannschaft in Führung.

In der verbleibenden Zeit versuchten die Afrikaner, den Ausgleich zu erzielen, doch Kolumbiens Abwehr behielt die Oberhand.

Ghana konnte seine Chancen nicht nutzen

Die ghanaische Nationalmannschaft versuchte während der gesamten Partie, den Druck zu erhöhen und gefährliche Situationen zu schaffen.

Doch die Kolumbianer agierten in der Abwehr souverän und ließen den Gegner nicht zum Torerfolg kommen.

So blieb Arias' Tor aus der ersten Halbzeit das einzige und entscheidende Tor der Partie.

Nächster Gegner — Schweiz

Kolumbien trifft im Achtelfinale auf die Schweizer Nationalmannschaft.

Die Schweiz hatte in der vorherigen Runde Algerien mit 2:0 besiegt. Nun werden beide Teams um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen.

WM 2026. 1/16-Finale

Kolumbien — Ghana — 1:0

3. Juli, Kansas

Tor: Arias, 14.

Kolumbien: Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica, Arias (Quintero, 73), Lerma, Puerta, Rodriguez (Rios, 46), Diaz (Campaz, 90), Cordoba (Suarez, 8).

Ghana: Ati Zigi, Senaya (Seydou, 13), Lucassen, Opoku, Mensah, Partey, Yirenkyi (Adu, 79), Sibo (Owusu, 62), Williams (Fatawu, 62), Semenyo, Ayew (Nuamah, 79).

Verwarnungen: Arias, 12; Yirenkyi, 49; Fatawu, 66; Seydou, 76; Rios, 78.

Kolumbien setzte seine WM-Reise mit einem knappen Sieg fort. Nun erwartet die Mannschaft eine noch schwierigere Prüfung gegen die Schweiz.