Die kolumbianische Nationalmannschaft startete die WM-Playoff-Phase mit einem Sieg. Allerdings könnte die Verletzung von Stürmer John Córdoba in den ersten Minuten des Spiels gegen Ghana ein schwerer Verlust für die Mannschaft sein.

Córdoba Beendete Das Spiel Vorzeitig

Der Stürmer von Krasnodar und der kolumbianischen Nationalmannschaft, John Córdoba, zog sich gleich zu Beginn des Spiels eine Beinverletzung zu.

Der Fußballspieler konnte das Spiel nicht fortsetzen und musste das Feld verlassen. Luis Suárez kam als Ersatz ins Spiel.

Ergebnisse Der Medizinischen Untersuchung Bekannt

Eine nach dem Spiel durchgeführte medizinische Untersuchung zeigte, dass Córdoba eine Verletzung der hinteren Oberschenkelmuskulatur hat.

Derzeit ist unbekannt, wie lange der Stürmer ausfallen wird und ob er im nächsten Spiel mitwirken kann.

Diese Situation könnte für den kolumbianischen Trainerstab vor den entscheidenden Phasen der Playoffs zu einer ernsten Sorge werden.

Arias Brachte Kolumbien Den Sieg

Trotz der frühen Verletzung des Hauptstürmers gewann die kolumbianische Nationalmannschaft mit 1:0 gegen Ghana.

Das einzige und entscheidende Tor des Spiels wurde von John Arias erzielt. So sicherten sich die Kolumbianer einen knappen Sieg und zogen in die nächste Runde ein.

Nächster Gegner — Schweiz

Im Achtelfinale der Weltmeisterschaft trifft die kolumbianische Nationalmannschaft auf die Schweiz.

Das Spiel findet nächste Woche statt. Die Hauptfrage, die die Fans nun beschäftigt — kann sich John Córdoba bis zu diesem wichtigen Spiel erholen?

Denken Sie, dass Luis Suárez ihn angemessen ersetzen kann, falls Córdoba nicht auflaufen sollte?