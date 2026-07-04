WM 2026. Achtelfinale. Kolumbien – Ghana 1:0 (dieses Tor ansehen)
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WM 2026. Achtelfinale
Die Achtelfinalphase der Weltmeisterschaft endete mit dem Spiel zwischen Kolumbien und Ghana. Darin behielt die kolumbianische Nationalmannschaft mit einem minimalen Ergebnis die Oberhand über die afrikanischen Vertreter.
WM 2026. Achtelfinale
Kolumbien — Ghana 1:0
3. Juli, Kansas
Tor: Arias (14).
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