WM 2026. Achtelfinale. Kolumbien – Ghana 1:0 (dieses Tor ansehen)

·49·Sport
WM 2026. Achtelfinale. Kolumbien – Ghana 1:0 (dieses Tor ansehen)

Die Achtelfinalphase der Weltmeisterschaft endete mit dem Spiel zwischen Kolumbien und Ghana. Darin behielt die kolumbianische Nationalmannschaft mit einem minimalen Ergebnis die Oberhand über die afrikanischen Vertreter.

WM 2026. Achtelfinale
Kolumbien — Ghana 1:0
3. Juli, Kansas
Tor: Arias (14).

KolumbienGhanaKansasArias
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Unerwartete Änderungen beim FC Liverpool: Virgil van Dijk verliert seinen Status als UnantastbarerUnerwartete Änderungen beim FC Liverpool: Virgil van Dijk verliert seinen Status als UnantastbarerHeute, 17:32Messi lobt die gestrige Leistung von Kap VerdeMessi lobt die gestrige Leistung von Kap VerdeHeute, 17:16WM-2026. Achtelfinale. Argentinien – Kap Verde 3:2 (sehen Sie diese Tore)WM-2026. Achtelfinale. Argentinien – Kap Verde 3:2 (sehen Sie diese Tore)Heute, 17:05WM 2026 Achtelfinale Tore aus dem Spiel Australien - Ägypten 3:5 (Video)WM 2026 Achtelfinale Tore aus dem Spiel Australien - Ägypten 3:5 (Video)Heute, 16:57Abdulkarim: "Wir spielen nicht nur gegen Messi"Abdulkarim: "Wir spielen nicht nur gegen Messi"Heute, 16:18Lisandro Martinez gibt zu, dass er wegen schwerer Verletzung über Karriereende nachdachteLisandro Martinez gibt zu, dass er wegen schwerer Verletzung über Karriereende nachdachteHeute, 16:11
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan