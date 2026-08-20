Usbekistans Frauen kämpfen um die WM: Gegner stehen fest

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Usbekistans Frauen kämpfen um die WM: Gegner stehen fest

Die FIFA hat die Auslosung für die Vorrunde des interkontinentalen Play-off-Turniers zur Frauen-Weltmeisterschaft 2027 durchgeführt. Nun stehen die Gegner der usbekischen Frauen-Nationalmannschaft fest, die um eine historische WM-Teilnahme kämpft. Welche Runden müssen unsere Vertreterinnen auf dem Weg zur Weltmeisterschaft überstehen und wie sieht das Turnierformat aus?

Vorrunde: Gegner und Termine

Nach dem Ergebnis der Auslosung trifft Usbekistan in den ersten Qualifikationsspielen auf dem Weg zur Weltmeisterschaft auf Papua-Neuguinea, Ghana und Südafrika. Diese Runde wird im November und Dezember 2026 an einem zentralen Austragungsort ausgetragen. Die beiden besten von vier Teams erreichen die entscheidende Finalrunde.

Qualifikationssystem für die Frauen-WM 2027

Runde

Zeitraum

Teilnehmer und Format

WM-Qualifikation

Vorrunden-Play-off

November–Dezember 2026

Usbekistan, Papua-Neuguinea, Ghana, Südafrika (zentral ausgetragenes Turnier)

Die beiden besten Teams ziehen ins entscheidende Finale ein

Entscheidendes Play-off

Februar 2027

2 aus der Vorrunde + CONCACAF (2), CONMEBOL (1), UEFA (1) — insgesamt 6 Teams

Die Sieger von 3 Wegen 3 Teams qualifizieren sich für die WM

Frauen-Weltmeisterschaft (Finalturnier)

24. Juni – 25. Juli 2027

Brasilien auf den Fußballplätzen

Die stärksten Frauen-Nationalmannschaften der Welt

Usbekistans Frauen kämpfen um die WM: Gegner stehen fest

Format der entscheidenden Finalrunde

An der finalen Play-off-Runde im Februar 2027 nehmen insgesamt sechs Nationalmannschaften teil:

  • Aus der Vorrunde qualifizierte 2 Teams

  • Aus Nord- und Mittelamerika (CONCACAF) — 2 Teams

  • Aus Südamerika (CONMEBOL) — 1 Team

  • Aus Europa (UEFA) — 1 Team

Diese sechs Teams werden per Auslosung auf drei separate Wege beziehungsweise Paarungen verteilt. Auf jedem Weg findet ein entscheidendes Finale statt. Die drei Sieger sichern sich die letzten WM-Tickets für die Frauen-Weltmeisterschaft in Brasilien.

Glaubt ihr, dass die usbekische Frauen-Nationalmannschaft starke Gegner wie Ghana und Südafrika besiegen und mit der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Brasilien einen historischen Erfolg erreichen kann?

Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt diese wichtige gute Nachricht sofort mit den Fans des usbekischen Fußballs!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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