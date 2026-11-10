Demokraten im Kongress leiten Untersuchung gegen das Imperium von Elon Musk ein

Nachdem die Demokratische Partei bei den US-Zwischenwahlen die absolute Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses errungen hat, sieht sich Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, dem bisher stärksten politischen Druck in der Geschichte seines Technologie- und Finanzimperiums gegenüber. Laut Axios bereiten sich die Demokraten auf umfassende offizielle Untersuchungen zu Musks Aktivitäten im DOGE-Ministerium, seinen Verbindungen zu Russland und dem Starshield-System vor.

Eine 475-Millionen-Dollar-Niederlage bei den Wahlen

Laut Forbes, der Musks Vermögen auf 896 Milliarden Dollar schätzt, wurde er bei diesen Wahlen zum wichtigsten Geldgeber der Republikanischen Partei und investierte über 475 Millionen Dollar in den Wahlkampf. Analysen von Wired zufolge verloren jedoch mehr als 99 Prozent der vom Milliardär unterstützten Kandidaten die Wahl.

Der schmerzhafteste Schlag ereignete sich in Texas: Obwohl Musk 160 Millionen Dollar für den Sieg von Ken Paxton im Senatsrennen ausgab, wurde der Sitz vom Demokraten James Talarico gewonnen. Infolge der Zwischenwahlen sicherte sich die Demokratische Partei 54 Sitze im Senat und 254 Sitze im Repräsentantenhaus und erlangte damit die vollständige Kontrolle über die Legislative. Dies löste heftigen Protest von Präsident Donald Trump aus, der über Truth Social offen die Integrität der Wahlen infrage stellte.

Musks Ausrichtung / Projekt Die Forderungen und Pläne der Demokraten Erwartete politische und finanzielle Konsequenzen DOGE-Ministerium Nutzung vertraulicher Staatsdaten und Profit aus Verbindungen zu Trump Kongressuntersuchung und Vorladung von Führungskräften Starshield (Starlink) und Russland Einschränkung des Systems in der Ukraine und mögliche Kontakte zu russischen Beamten Forderung nach Aufklärung zur nationalen Sicherheit Tesla Robotaxi Verhinderung der Lockerung von Sicherheitsanforderungen auf Bundesstaatsebene Blockierung des Bundesgesetzes, Verzögerung der Kommerzialisierung Künstliche Intelligenz (xAI / SpaceX) Einführung unabhängiger Sicherheitsüberprüfungen für fortschrittliche KI-Modelle Formelle Anforderung von Dokumenten zur KI-Sicherheit von SpaceX

„Wer durch das Schwert lebt, wird durch das Schwert sterben. Ich werde definitiv herausfinden, wer wirklich hinter meinen Gegnern steht.“ — Elon Musk, Offizieller Kommentar im X-Netzwerk (ehemals Twitter).

Was das Imperium erwartet: Die Belagerung durch Robotaxis und KI

Die Demokraten betrachten Musk als das „verheerende Symbol der MAGA-Ära“ – ein Zeichen für übermäßigen Reichtum, die unkontrollierte Einmischung von Milliardären in die Staatsführung und eine unethische Kontrolle über künstliche Intelligenz.

Infolgedessen stehen Musks Geschäftsprojekte unter direktem Beschuss. Insbesondere Teslas Robotaxi-Projekt könnte die Möglichkeit verlieren, staatliche Beschränkungen zu umgehen. Im Bereich der künstlichen Intelligenz werden neue Gesetze für eine strenge staatliche Überwachung vorbereitet. Musks Tätigkeit in der Trump-Administration bis Mai 2025 und seine Leitung des Ministeriums für Regierungseffizienz (DOGE) sind nun zu einem zentralen Schwachpunkt seines Geschäftsimperiums geworden.

Glauben Sie, dass die Untersuchungen des Kongresses die technologische Macht von Elon Musk schwächen können, oder wird der Milliardär den politischen Widerstand erneut überwinden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.