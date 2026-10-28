Am 27. Oktober 2026 trafen sich der Präsident der Russischen Föderation Wladimir Putin und der Präsident der Republik Mosambik, Daniel Francisco Chapo, zu offiziellen Gesprächen im Kreml in Moskau. Dieses Treffen fand im Rahmen des 8. Gipfels des Forums der erdgasexportierenden Länder (GECF) sowie des 3. „Russland-Afrika“-Gipfels statt.

Dieser Dialog war einer der ersten bedeutenden Auslandsbesuche von Daniel Chapo als Staatsoberhaupt in Russland und markierte den Beginn einer neuen Phase der vielschichtigen Partnerschaft zwischen Moskau und Maputo.

Wichtigste Ergebnisse der Verhandlungen und getroffene Vereinbarungen

Während des hochrangigen Dialogs im Kreml erzielten die Parteien wichtige Vereinbarungen in mehreren Prioritätsbereichen:

Starkes Wachstum in Wirtschaft und Handel: Das bilaterale Handelsvolumen wächst rasant. Wladimir Putin teilte mit, dass sich der Handelsumsatz zwischen Russland und Mosambik in den ersten acht Monaten des Jahres 2026 fast verdoppelt hat.

Sicherheit und Ausbildung militärischen Personals: Daniel Chapo würdigte die praktische Unterstützung Moskaus bei der Terrorismusbekämpfung im Norden Mosambiks und bei der Stärkung der nationalen Sicherheit, insbesondere durch Programme zur Ausbildung mosambikanischer Militärs und Kadetten an russischen Militärakademien.

Humanitäre Hilfe und Bildung: Im Jahr 2026 absolvierten erstmals mosambikanische Staatsbedienstete ein Fortbildungspraktikum in Russland. Zudem wird die Zahl der staatlichen Stipendien für mosambikanische Studierende an russischen Hochschulen kontinuierlich erhöht.

Bewältigung der Folgen von Naturkatastrophen: Es wurde Dank für die humanitäre Hilfe ausgesprochen, die das russische Katastrophenschutzministerium (EMERCOM) nach den verheerenden Überschwemmungen im Frühjahr in Mosambik geleistet hatte.

Solidarität in der globalen Politik: Der russische Staatschef hob hervor, dass Mosambik die Initiativen Moskaus in der UNO und anderen internationalen Gremien konsequent unterstützt und eine ausgewogene Politik verfolgt, die sich von russophoben Positionen distanziert.

Russland und der afrikanische Kontinent: Strategische Integration vertieft sich

Der Gasgipfel in Moskau und das hochrangige Treffen zeigen, dass die Beziehungen Russlands zum afrikanischen Kontinent, insbesondere zur erdgasreichen südöstlichen Region, in den Bereichen Energie und militärisch-technische Zusammenarbeit an Dynamik gewinnen.

Beide Staatschefs vereinbarten, den offenen politischen Dialog auf höchster Ebene fortzusetzen und die praktischen Vereinbarungen zeitnah umzusetzen.