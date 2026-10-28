Strategischer Dialog im Kreml: Was haben Putin und der Präsident von Mosambik vereinbart?

·2·Welt
Strategischer Dialog im Kreml: Was haben Putin und der Präsident von Mosambik vereinbart?

Am 27. Oktober 2026 trafen sich der Präsident der Russischen Föderation Wladimir Putin und der Präsident der Republik Mosambik, Daniel Francisco Chapo, zu offiziellen Gesprächen im Kreml in Moskau. Dieses Treffen fand im Rahmen des 8. Gipfels des Forums der erdgasexportierenden Länder (GECF) sowie des 3. „Russland-Afrika“-Gipfels statt.

Dieser Dialog war einer der ersten bedeutenden Auslandsbesuche von Daniel Chapo als Staatsoberhaupt in Russland und markierte den Beginn einer neuen Phase der vielschichtigen Partnerschaft zwischen Moskau und Maputo.

Wichtigste Ergebnisse der Verhandlungen und getroffene Vereinbarungen

Während des hochrangigen Dialogs im Kreml erzielten die Parteien wichtige Vereinbarungen in mehreren Prioritätsbereichen:

  • Starkes Wachstum in Wirtschaft und Handel: Das bilaterale Handelsvolumen wächst rasant. Wladimir Putin teilte mit, dass sich der Handelsumsatz zwischen Russland und Mosambik in den ersten acht Monaten des Jahres 2026 fast verdoppelt hat.

  • Sicherheit und Ausbildung militärischen Personals: Daniel Chapo würdigte die praktische Unterstützung Moskaus bei der Terrorismusbekämpfung im Norden Mosambiks und bei der Stärkung der nationalen Sicherheit, insbesondere durch Programme zur Ausbildung mosambikanischer Militärs und Kadetten an russischen Militärakademien.

  • Humanitäre Hilfe und Bildung: Im Jahr 2026 absolvierten erstmals mosambikanische Staatsbedienstete ein Fortbildungspraktikum in Russland. Zudem wird die Zahl der staatlichen Stipendien für mosambikanische Studierende an russischen Hochschulen kontinuierlich erhöht.

  • Bewältigung der Folgen von Naturkatastrophen: Es wurde Dank für die humanitäre Hilfe ausgesprochen, die das russische Katastrophenschutzministerium (EMERCOM) nach den verheerenden Überschwemmungen im Frühjahr in Mosambik geleistet hatte.

  • Solidarität in der globalen Politik: Der russische Staatschef hob hervor, dass Mosambik die Initiativen Moskaus in der UNO und anderen internationalen Gremien konsequent unterstützt und eine ausgewogene Politik verfolgt, die sich von russophoben Positionen distanziert.

Russland und der afrikanische Kontinent: Strategische Integration vertieft sich

Der Gasgipfel in Moskau und das hochrangige Treffen zeigen, dass die Beziehungen Russlands zum afrikanischen Kontinent, insbesondere zur erdgasreichen südöstlichen Region, in den Bereichen Energie und militärisch-technische Zusammenarbeit an Dynamik gewinnen.

Beide Staatschefs vereinbarten, den offenen politischen Dialog auf höchster Ebene fortzusetzen und die praktischen Vereinbarungen zeitnah umzusetzen.

Wladimir PutinDaniel Francisco ChapoRussland-Afrika-GipfelForum der erdgasexportierenden LänderMosambik
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Geheime Verhandlungen in Moskau: Putin empfing Trumps Gesandte im KremlGeheime Verhandlungen in Moskau: Putin empfing Trumps Gesandte im Kreml6 September 10:34Russland verschärft Forderungen zur Ukraine drastisch — Details der Kreml-GesprächeRussland verschärft Forderungen zur Ukraine drastisch — Details der Kreml-Gespräche6 September 13:15Trump enthüllt Details zum einstündigen Gespräch mit Russlands StaatschefTrump enthüllt Details zum einstündigen Gespräch mit Russlands Staatschef10 September 10:25„Sie vertrauen einander nicht“: Experte enthüllt das Geheimnis hinter Witkoffs und Kushners gemeinsamem Besuch im Kreml„Sie vertrauen einander nicht“: Experte enthüllt das Geheimnis hinter Witkoffs und Kushners gemeinsamem Besuch im Kreml6 September 13:12Geheime Kreml-Absprachen enthüllt: Putins Bedingungen für Kiew durch Trump-Gesandte übermitteltGeheime Kreml-Absprachen enthüllt: Putins Bedingungen für Kiew durch Trump-Gesandte übermittelt6 September 12:16«Wichtiger Test in Moskau»: Paschinjan entscheidet über das Schicksal der Eisenbahn mit Putin«Wichtiger Test in Moskau»: Paschinjan entscheidet über das Schicksal der Eisenbahn mit Putin20 September 11:28
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig