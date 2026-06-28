WM-2026: Alle Paarungen des Sechzehntelfinales bekannt — die Playoffs beginnen

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WM-2026: Alle Paarungen des Sechzehntelfinales bekannt — die Playoffs beginnen

Die Gruppenspiele der Fußball-Weltmeisterschaft sind offiziell beendet. Nun beginnt der spannendste und gnadenloseste Teil des Turniers — die K.-o.-Runde. Alle Nationalmannschaften, die das Sechzehntelfinale erreicht haben, kennen nun ihre ersten Gegner.

Alle Paarungen des Sechzehntelfinales:

Die diesjährigen Playoff-Paarungen sehen sehr interessant aus. Auf welches Duell freuen Sie sich am meisten?

  • Deutschland — Paraguay

  • Frankreich — Schweden

  • Südafrika — Kanada

  • Niederlande — Marokko

  • Portugal — Kroatien (Eines der Highlight-Spiele!)

  • Spanien — Österreich

  • USA — Bosnien und Herzegowina

  • Belgien — Senegal

  • Brasilien — Japan

  • Elfenbeinküste — Norwegen

  • Mexiko — Ecuador

  • England — DR Kongo

  • Argentinien — Kap Verde

  • Australien — Ägypten

  • Schweiz — Algerien

  • Kolumbien — Ghana

WM-2026: Alle Paarungen des Sechzehntelfinales bekannt — die Playoffs beginnen

Anstoß: Die Playoffs beginnen heute Nacht!

Es ist anzumerken, dass die Entscheidungsspiele der WM-2026 nicht lange auf sich warten lassen. Die Playoff-Spiele in der Nacht vom 28. auf den 29. Juni beginnen.

Im Eröffnungsspiel dieser Turnierphase treffen die Nationalmannschaften von Kanada und Südafrika aufeinander. Für Fans in der östlichen Hemisphäre beginnt das Spiel um 00:00 Uhr Taschkent-Zeit.

Welche Teams werden Ihrer Meinung nach das Achtelfinale erreichen? Hinterlassen Sie Ihre Tipps in den Kommentaren und teilen Sie diesen Artikel mit Ihren Fußballfreunden! Verpassen Sie nicht die heißesten Duelle des Mundial.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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