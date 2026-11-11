IBF aktualisiert Rangliste: Vier usbekische Boxer unter den Besten
Die International Boxing Federation (IBF) hat ihre neue Rangliste der Profiboxer veröffentlicht. Vier usbekische Kämpfer sind in der aktualisierten Liste vertreten. Während Bahodir Jalolov, Isroil Madrimov und Murodjon Ahmadaliyev ihre Plätze behaupten konnten, verbesserte sich Mirazizbek Mirzaxalilov um drei Positionen auf den 13. Platz.
Die Präsenz der usbekischen Vertreter im Profiboxen in den internationalen Ranglisten setzt sich fort. In der neuesten von der IBF veröffentlichten Rangliste wurden vier Boxer unseres Landes in ihren jeweiligen Gewichtsklassen unter die besten Kämpfer aufgenommen.
Darunter befinden sich Vertreter des Schwergewichts, der ehemalige Weltmeister Isroil Madrimov sowie zwei usbekische Boxer, die im Superbantamgewicht konkurrieren.
Bahodir Jalolov bleibt in den Top 4
Bahodir Jalolov, der Usbekistan im Schwergewicht vertritt, hat seinen 4. Platz in der IBF-Rangliste verteidigt.
Der Weltmeistertitel in dieser Gewichtsklasse gehört dem Kroaten Filip Hrgović. Dass Jalolov in den Top 4 bleibt, unterstreicht seine anhaltende Position auf der internationalen Profiboxbühne.
Isroil Madrimov verteidigt ebenfalls seinen Platz
Im Superweltergewicht blieb Isroil Madrimov auf dem 6. Platz. Der Weltmeistertitel in dieser Division gehört dem Briten Josh Kelly.
Die unveränderte Platzierung von Madrimov bedeutet, dass er weiterhin zu den stärksten Boxern in dieser Gewichtsklasse zählt.
Murodjon Ahmadaliyev in der Gewichtsklasse von Naoya Inoue
Im Superbantamgewicht hat Murodjon Ahmadaliyev seinen 4. Platz in der IBF-Rangliste gehalten.
In dieser Division ist einer der Stars des Weltboxens, der Japaner Naoya Inoue, der Champion. Ahmadaliyevs Platzierung in den Top 4 zeigt seine hohe Wettbewerbsfähigkeit in dieser Gewichtsklasse.
Mirazizbek Mirzaxalilov rückt drei Plätze vor
Unter den usbekischen Boxern verzeichnete Mirazizbek Mirzaxalilov den deutlichsten Aufstieg in der Rangliste.
Er verbesserte sich im Superbantamgewicht vom 15. Platz des Vormonats auf den 13. Rang. Auch in dieser Gewichtsklasse hält Naoya Inoue den Weltmeistertitel.
Damit hat Mirzaxalilov seine Position in der internationalen Rangliste verbessert und seinen Platz unter den Top 15 gefestigt.
Usbekische Boxer in der IBF-Rangliste
Boxer
Gewichtsklasse
Platzierung
Champion
Bahodir Jalolov
Schwergewicht
4. Platz
Filip Hrgović
Isroil Madrimov
Superweltergewicht
6. Platz
Josh Kelly
Murodjon Ahmadaliyev
Superbantamgewicht
4. Platz
Naoya Inoue
Mirazizbek Mirzaxalilov
Superbantamgewicht
13. Platz
Naoya Inoue
Die aktualisierte Rangliste zeigt, dass die usbekischen Vertreter im Profiboxen ihre Positionen auf internationaler Ebene weiterhin behaupten und verbessern. Besonders bemerkenswert für die Fans ist, dass zwei usbekische Boxer in derselben Gewichtsklasse gelistet sind.
Nun liegt der Fokus auf den nächsten Kämpfen der Boxer und den Möglichkeiten, in der Rangliste weiter aufzusteigen.
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