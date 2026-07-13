Anomale Hitzewelle in Europa führte zu verheerenden Folgen

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Anomale Hitzewelle in Europa führte zu verheerenden Folgen

Eine heftige Hitzewelle, die Ende Juni über den europäischen Kontinent hinwegzog, verursachte mehr als 10.000 zusätzliche Todesfälle. Dies berichtete die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf Daten des Programms EuroMOMO (European Mortality Monitoring), das mit Unterstützung des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) sowie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) arbeitet.

Zamin.uz präsentiert die besorgniserregenden Zahlen, die durch die Klimaanomalie verursacht wurden, sowie Statistiken zu den am stärksten betroffenen Ländern.

Hauptzielgruppe der Hitze: Bevölkerung über 65 Jahre

Den Forschungsergebnissen zufolge entfällt die überwiegende Mehrheit der hitzebedingten Todesfälle auf ältere Menschen. Schätzungen zufolge machten über 9.000 der Opfer Menschen über 65 Jahren aus.

Experten betonen, dass extrem hohe Temperaturen folgende negative Auswirkungen auf den menschlichen Körper haben:

  • Sie verursachen nicht nur direkten Hitzschlag;

  • Sondern verschlimmern auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegserkrankungen und andere chronische Leiden drastisch.

Daher gelten ältere Menschen als die Hauptrisikogruppe, die am anfälligsten für die Auswirkungen von heißem Wetter ist.

Zusätzliche Todesfälle nach Ländern und Städten

EuroMOMO-Experten analysierten nationale statistische Daten aus 27 Ländern in ganz Europa. In der letzten Juniwoche wurden die höchsten Werte an zusätzlichen Todesfällen hauptsächlich in Frankreich und Belgien beobachtet. Andere separate Studien enthüllten die folgenden konkreten Zahlen:

Region / Land / Stadt

Anzahl der Opfer

Wichtige Details und Forschungsquelle

Deutschland

~5.100 Personen

Daten des Robert Koch-Instituts (RKI). Davon entfielen 4.310 auf die heißeste Woche vom 22. bis 28. Juni. Über 80 Prozent der Verstorbenen waren älter als 75 Jahre.

Großbritannien (England und Wales)

~2.700 Personen

Berechnet von Wissenschaftlern des Imperial College, des Met Office und der London School of Hygiene & Tropical Medicine.

12 europäische Großstädte

~2.300 Personen

Analyse des oben genannten wissenschaftlichen Teams. Die meisten Todesfälle wurden in der italienischen Stadt Mailand, der französischen Hauptstadt Paris und der spanischen Stadt Barcelona verzeichnet.

Demografischer Aspekt und das besorgniserregende Fazit der Wissenschaftler

Studien haben ergeben, dass hitzebedingte Todesfälle bei Frauen häufiger auftraten als bei Männern. Wissenschaftler erklären dies jedoch nicht mit den Eigenschaften des weiblichen Körpers, sondern mit der Tatsache, dass die Gesamtzahl der Frauen in höheren Altersgruppen (unter den Senioren) von Natur aus höher ist als die der Männer.

Experten warnen: Aufgrund des Klimawandels treten extreme Hitzewellen in Europa immer häufiger auf. Aus diesem Grund müssen präventive Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung, insbesondere älterer Menschen, dringend verstärkt werden.

ФранцияБельгияГерманияБутунжаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотиРоберт Кох институти
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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