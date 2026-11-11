Brasilianischer Fußball vor großen Verlusten durch Verbot von Online-Wetten

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Brasilianischer Fußball vor großen Verlusten durch Verbot von Online-Wetten

Der Brasilianische Fußballverband (CBF) hat offiziell die finanziellen Schäden bewertet, die das Verbot von Online-Wetten im Land für das lokale Fußballsystem verursachen wird. Bei einer öffentlichen Anhörung vor dem Obersten Bundesgericht wurde bekannt gegeben, dass die Verluste des brasilianischen Fußballs allein im Jahr 2027 aufgrund der neuen Beschränkungen schätzungsweise 420 Millionen Real (etwa 80 Millionen Dollar) betragen werden. Zudem könnten diese finanziellen Verluste in den kommenden Jahren weiter ansteigen.

Millionenverträge zwischen Buchmachern und Vereinen

Nach Angaben des Verbandes sind Wettanbieter derzeit die Hauptsponsoren von 27 der 40 Vereine in den beiden höchsten Spielklassen der brasilianischen Meisterschaft. Der Gesamtwert dieser Sponsorenverträge beläuft sich auf etwa 1 Milliarde Real, was 35 Prozent der gesamten Sponsoringeinnahmen dieser Teams entspricht.

Laut CBF wird der Rückzug der Buchmacher vom Markt zu einem drastischen Wertverlust der Sponsoringverträge führen. Infolgedessen werden die Vereine gezwungen sein, ihre Spieler aktiver zu verkaufen, um die entstehenden Finanzlöcher und Verluste zu decken, was wiederum den Transfermarkt erheblich beeinflussen wird.

Finanzielle und organisatorische Kennzahlen

Details und Daten

Geschätzter Verlust im Jahr 2027

Etwa 420 Mio. Real (ca. 80 Mio. Dollar)

Anzahl der gesponserten Vereine

Hauptsponsor bei 27 von 40 Vereinen

Gesamtwert der Verträge

Etwa 1 Milliarde Real

Anteil am Sponsoring

35 Prozent der gesamten Sponsoringeinnahmen der Vereine

Situation in der Série A (zuvor)

Hauptsponsor bei 14 von 20 Vereinen

„Es entsteht ein Schneeballeffekt für den gesamten brasilianischen Fußball. Das gesamte Ökosystem verliert an Wert. Wir fordern die Regierung auf, eine ausgewogene Lösung zu finden, die sowohl die öffentliche Gesundheit schützt als auch die wirtschaftlichen Interessen des Fußballs berücksichtigt“, – heißt es in der offiziellen Erklärung des Verbandes.

Gesetzesverabschiedung und Einstellung des Wettbetriebs

Zur Erinnerung: Am 25. September dieses Jahres unterzeichnete der brasilianische Präsident Lula da Silva ein Dekret, das Wettaktivitäten und Werbung für Glücksspiele vollständig verbietet. Danach mussten ab dem 6. Oktober die Websites und mobilen Anwendungen aller legalen Betreiber ihren Betrieb einstellen. Vor Einführung der Beschränkungen fungierten Buchmacher als Hauptsponsoren für 14 der 20 Vereine in der brasilianischen Série A.

Glauben Sie, dass solch strenge Verbote der Regierung zum Schutz der öffentlichen Gesundheit die wirtschaftliche Stabilität des brasilianischen Fußballs drastisch schwächen werden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» Redakteur
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