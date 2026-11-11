Brasilianischer Fußball vor großen Verlusten durch Verbot von Online-Wetten

Der Brasilianische Fußballverband (CBF) hat offiziell die finanziellen Schäden bewertet, die das Verbot von Online-Wetten im Land für das lokale Fußballsystem verursachen wird. Bei einer öffentlichen Anhörung vor dem Obersten Bundesgericht wurde bekannt gegeben, dass die Verluste des brasilianischen Fußballs allein im Jahr 2027 aufgrund der neuen Beschränkungen schätzungsweise 420 Millionen Real (etwa 80 Millionen Dollar) betragen werden. Zudem könnten diese finanziellen Verluste in den kommenden Jahren weiter ansteigen.

Millionenverträge zwischen Buchmachern und Vereinen

Nach Angaben des Verbandes sind Wettanbieter derzeit die Hauptsponsoren von 27 der 40 Vereine in den beiden höchsten Spielklassen der brasilianischen Meisterschaft. Der Gesamtwert dieser Sponsorenverträge beläuft sich auf etwa 1 Milliarde Real, was 35 Prozent der gesamten Sponsoringeinnahmen dieser Teams entspricht.

Laut CBF wird der Rückzug der Buchmacher vom Markt zu einem drastischen Wertverlust der Sponsoringverträge führen. Infolgedessen werden die Vereine gezwungen sein, ihre Spieler aktiver zu verkaufen, um die entstehenden Finanzlöcher und Verluste zu decken, was wiederum den Transfermarkt erheblich beeinflussen wird.