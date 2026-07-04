Frankreich erleidet herben Verlust: Gegen Paraguay ohne Tchouaméni

Die französische Nationalmannschaft hat vor dem Achtelfinale der Weltmeisterschaft einen herben Verlust erlitten. Mittelfeldspieler Aurélien Tchouaméni fällt aufgrund einer Verletzung für das wichtige Spiel gegen Paraguay aus.

Tchouaméni zog sich im Training eine Verletzung zu

Laut RMC Sport hat sich der 26-Jährige während einer Trainingseinheit eine Oberschenkelverletzung zugezogen.

Daher wird Tchouaméni das Playoff-Spiel gegen Paraguay verpassen. Wann er in den Kader zurückkehrt, ist derzeit unklar.

Manu Koné könnte ihn ersetzen

Der Trainerstab Frankreichs prüft die Möglichkeit, Manu Koné in der Startelf als Ersatz für Tchouaméni aufzustellen.

Tchouaméni kam bei der aktuellen Weltmeisterschaft bisher in drei Spielen für Frankreich zum Einsatz.

Frankreich besiegt Schweden deutlich

Die Mannschaft von Didier Deschamps setzte sich im Achtelfinale der Runde der letzten 32 mit 3:0 souverän gegen Schweden durch.

Mit diesem Sieg zog Frankreich ins Achtelfinale ein, verlor jedoch vor dem nächsten Spiel einen seiner wichtigsten Mittelfeldspieler.

Paraguay wirft Deutschland sensationell raus

Die paraguayische Nationalmannschaft sorgte in der ersten Playoff-Runde für eine große Sensation.

Die Südamerikaner konnten gegen Deutschland in der regulären Spielzeit und der Verlängerung keinen Sieger ermitteln. In der Elfmeterschieß-Serie besiegten sie die 'Nationalelf' und zogen in die nächste Runde ein.

Frankreich wird nun ohne Tchouaméni gegen Paraguay antreten, das bereits eine Sensation gelandet hat.