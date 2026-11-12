Massenkarambolage mit 86 Fahrzeugen in Bulgarien
Am Morgen des 10. Novembers ereigneten sich auf der bulgarischen Autobahn «Trakia» in der Nähe der Stadt Jambol zwei schwere Verkehrsunfälle. Bei den Unfällen kamen 12 Menschen ums Leben, Dutzende weitere wurden verletzt. Dies berichtete die Zeitung «24 chasa» unter Berufung auf die Gesundheitsministerin des Landes, Katya Ivkova.
Die Ministerin erklärte, dass bei den ersten Zusammenstößen 10 Menschen noch am Unfallort verstarben. Zwei weitere Personen erlagen später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Insgesamt wurden 46 Verletzte in medizinische Einrichtungen gebracht. Einige von ihnen befinden sich weiterhin auf der Intensivstation.
Der erste Unfall ereignete sich gegen 7:10 Uhr Ortszeit in Fahrtrichtung Burgas. Kurz darauf kam es auf der gegenüberliegenden Fahrbahn in Richtung Sofia ebenfalls zu mehreren Kollisionen. Zum Zeitpunkt der Unfälle herrschten in dem Gebiet Dunkelheit und dichter Nebel.
Laut der Zeitung «Sega» waren insgesamt 86 Fahrzeuge an den beiden Unfällen beteiligt. Darunter befanden sich Pkw, Kleinbusse und schwere Lastkraftwagen.
Nach den Zusammenstößen waren einige Personen in ihren beschädigten Fahrzeugen eingeklemmt. Rettungskräfte mussten Teile der Leitplanken entfernen, um zu den Verletzten zu gelangen. An der Rettungsaktion waren auch Notdienste aus benachbarten Regionen sowie das Militär beteiligt.
Aufgrund der Unfälle wurden beide Richtungen der Autobahn gesperrt. Der Verkehr wurde auf Umleitungen geleitet. Militär- und Regierungsflugzeuge wurden bereitgestellt, um schwer verletzte Personen in Krankenhäuser nach Sofia zu transportieren.
Ersten Erkenntnissen zufolge könnten eine drastisch reduzierte Sichtweite, nasse Fahrbahnen und eine den Wetterbedingungen nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache gewesen sein. Die genauen Hintergründe der Unfälle werden derzeit untersucht.
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