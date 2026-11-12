Massenkarambolage mit 86 Fahrzeugen in Bulgarien

Am Morgen des 10. Novembers ereigneten sich auf der bulgarischen Autobahn «Trakia» in der Nähe der Stadt Jambol zwei schwere Verkehrsunfälle. Bei den Unfällen kamen 12 Menschen ums Leben, Dutzende weitere wurden verletzt. Dies berichtete die Zeitung «24 chasa» unter Berufung auf die Gesundheitsministerin des Landes, Katya Ivkova.

Die Ministerin erklärte, dass bei den ersten Zusammenstößen 10 Menschen noch am Unfallort verstarben. Zwei weitere Personen erlagen später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Insgesamt wurden 46 Verletzte in medizinische Einrichtungen gebracht. Einige von ihnen befinden sich weiterhin auf der Intensivstation.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 7:10 Uhr Ortszeit in Fahrtrichtung Burgas. Kurz darauf kam es auf der gegenüberliegenden Fahrbahn in Richtung Sofia ebenfalls zu mehreren Kollisionen. Zum Zeitpunkt der Unfälle herrschten in dem Gebiet Dunkelheit und dichter Nebel.