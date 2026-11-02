Präsidentschaftswahl in Bulgarien: Iliana Jotowa gewinnt in der Stichwahl

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Präsidentschaftswahl in Bulgarien: Iliana Jotowa gewinnt in der Stichwahl

In der entscheidenden Stichwahl der bulgarischen Präsidentschaftswahlen liegen die amtierende Staatschefin Iliana Jotowa und ihr Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten, Kiril Wiltschew, deutlich in Führung.

Wie der Fernsehsender BNT unter Berufung auf Daten des lokalen Meinungsforschungsinstituts „Myara“ berichtet, steht die amtierende Präsidentin nach ersten Hochrechnungen mit 51,1 Prozent der Stimmen kurz vor dem Sieg.

Die wichtigsten Zahlen der Stichwahl und die Ergebnisse der Kandidaten

In der am Sonntag durchgeführten Stichwahl traten die beiden Politiker gegeneinander an, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten hatten:

  • Iliana Jotowa (amtierende Präsidentin): Mit 51,1 Prozent der Wählerstimmen liegt sie auf dem ersten Platz;

  • Andrej Gjurow (ehemaliger Interims-Premierminister): Ihr Hauptkonkurrent, der ehemalige bulgarische Interims-Premierminister Andrej Gjurow, kommt auf 44,6 Prozent der Stimmen;

  • Wahlbeteiligung: Nach Angaben des Meinungsforschungsinstituts lag die allgemeine Wahlbeteiligung bei 25,5 Prozent. Dies stellt den aktuellen Stand dar.

Welche Befugnisse hat der Präsident in Bulgarien?

Im bulgarischen Verfassungssystem werden der Status des Staatsoberhauptes und sein Einfluss auf politische Prozesse durch eine Reihe wichtiger Aufgaben definiert:

  • Amtszeit: Der Präsident wird durch eine allgemeine Volksabstimmung für eine Amtszeit von 5 Jahren gewählt;

  • Hauptbefugnisse: Obwohl das Land eine parlamentarische Regierungsform hat und das Staatsoberhaupt hauptsächlich repräsentative Funktionen wahrnimmt, besitzt er das Recht, ein Veto gegen Gesetze einzulegen;

  • Wichtige politische Macht: Der Präsident hat die Befugnis, in den gesetzlich vorgesehenen Fällen eine Übergangsregierung (Technokratenregierung) zu ernennen, und fungiert als Oberbefehlshaber der Streitkräfte des Landes.

BulgarienPräsidentschaftswahlIliana JotowaAndrej GjurowPolitik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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