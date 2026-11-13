Hubschrauber stürzt in Wohnhaus und löst Brand aus: Alle Details zur Tragödie in Malatya

Am Abend des 12. November 2026 im östlichen Teil der Türkei, in der Provinz Malatya, ereignete sich ein tragischer Vorfall, der die Öffentlichkeit des Landes erschütterte. Durch den Absturz eines Militärhubschraubers vom Typ Sikorsky S-70 kamen die vier Besatzungsmitglieder ums Leben.

Unfallort und Folgen

Der Notfall ereignete sich gegen 18:45 Uhr im Gebiet Samanköy im Bezirk Yeşilyurt der Provinz Malatya. Nach dem Absturz brach ein starkes Feuer aus, das direkt auf eines der umliegenden Wohnhäuser übergriff.

Der Katastrophenschutz (AFAD) und professionelle Feuerwehrleute trafen umgehend am Unfallort ein und löschten das Feuer in kurzer Zeit. Es wurde offiziell bestätigt, dass es unter der Zivilbevölkerung am Boden keine Verletzten gab.

Wichtige Details zum Vorfall Daten und Fakten Datum und Uhrzeit 12. November 2026, gegen 18:45 Uhr Ort Provinz Malatya, Bezirk Yeşilyurt (Gebiet Samanköy) Luftfahrzeug Sikorsky S-70 (Exportversion der Black Hawk) Opfer 4 Militärangehörige (2 Piloten im Rang eines Majors und 2 Techniker) Lage am Boden Haus geriet in Brand, AFAD-Einsatzkräfte löschten das Feuer

Namen der Militärangehörigen und offizielle Stellungnahme

Der türkische Verteidigungsminister Yaşar Güler sprach sein tiefes Beileid für die Tragödie aus und gab die Identität der Verstorbenen bekannt. Bei dem Absturz kamen ums Leben:

Zwei Piloten (Majore) — Erdem Çimen und Orkun Pınar ;

Zwei Techniker — Hüseyin Zehir und Serkan Önder verstarben.

Ermittlungsverfahren und Informationen zum Hubschrauber

Die Ursachen für den Absturz des Militärhubschraubers sind derzeit noch unbekannt. Die Generalstaatsanwaltschaft Malatya hat umgehend ein offizielles Strafverfahren eingeleitet, und ein spezielles Ermittlerteam untersucht den Unfallort.

Zur Information: Sikorsky S-70 (die Exportversion des bekannten Black Hawk-Hubschraubers) gilt als zuverlässiger Mehrzweck-Militärhubschrauber, der von den türkischen Streitkräften häufig für den Personentransport, die militärische Logistik sowie für Such- und Rettungseinsätze eingesetzt wird.

Was glauben Sie, welche technischen oder wetterbedingten Faktoren könnten hauptsächlich dazu führen, dass solch komplexe Militärhubschrauber plötzlich abstürzen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!