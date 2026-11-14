NASA sucht neue Astronauten für Mond- und Marsmissionen

Die NASA hat mit der Auswahl neuer Astronautenkandidaten begonnen, die an Flügen zum Mond, der Arbeit auf dessen Oberfläche und der Vorbereitung künftiger Marsmissionen teilnehmen werden. Die ausgewählten Kandidaten könnten an kommenden Missionen im Rahmen des Artemis-Programms teilnehmen und dazu beitragen, eine langfristige menschliche Präsenz auf dem Mond zu etablieren.

Laut NASA müssen Bewerber für die Astronautenlaufbahn US-Staatsbürger sein und einen Master-Abschluss in einem MINT-Fach von einer akkreditierten Hochschule vorweisen können. Dazu gehören Bereiche wie Ingenieurwesen, Biologie, Physik und Informatik.

Anstelle eines Master-Abschlusses werden jedoch auch bestimmte alternative Qualifikationen akzeptiert. Dazu zählen unter anderem ein mindestens zweijähriges Doktoratsstudium in einem relevanten technischen Bereich, ein anerkannter medizinischer Abschluss oder der Abschluss einer anerkannten Testpilotenschule.