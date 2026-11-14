NASA sucht neue Astronauten für Mond- und Marsmissionen
Die NASA hat mit der Auswahl neuer Astronautenkandidaten begonnen, die an Flügen zum Mond, der Arbeit auf dessen Oberfläche und der Vorbereitung künftiger Marsmissionen teilnehmen werden. Die ausgewählten Kandidaten könnten an kommenden Missionen im Rahmen des Artemis-Programms teilnehmen und dazu beitragen, eine langfristige menschliche Präsenz auf dem Mond zu etablieren.
Laut NASA müssen Bewerber für die Astronautenlaufbahn US-Staatsbürger sein und einen Master-Abschluss in einem MINT-Fach von einer akkreditierten Hochschule vorweisen können. Dazu gehören Bereiche wie Ingenieurwesen, Biologie, Physik und Informatik.
Anstelle eines Master-Abschlusses werden jedoch auch bestimmte alternative Qualifikationen akzeptiert. Dazu zählen unter anderem ein mindestens zweijähriges Doktoratsstudium in einem relevanten technischen Bereich, ein anerkannter medizinischer Abschluss oder der Abschluss einer anerkannten Testpilotenschule.
Die Kandidaten müssen zudem nach Erhalt ihres Diploms über mindestens drei Jahre Berufserfahrung in ihrem Fachgebiet verfügen. Für Piloten werden bestimmte Flugstunden und für Ärzte in einigen Fällen Erfahrungen aus der Facharztausbildung angerechnet.
Darüber hinaus müssen die Kandidaten die medizinische Untersuchung der NASA für Langzeit-Raumflüge erfolgreich bestehen sowie über Führungsqualitäten, Teamfähigkeit und Kommunikationskompetenzen verfügen.
Bewerbungen werden bis zum 3. Dezember 2026 um 23:59 Uhr US-Ostküstenzeit entgegengenommen. Die NASA plant, die neuen Astronautenkandidaten bis Ende 2027 auszuwählen.
Die Agentur betont, dass die neue Astronautengeneration auf der Mondoberfläche arbeiten, dort eine dauerhafte menschliche Präsenz sicherstellen und die notwendigen Erfahrungen und Technologien für bemannte Marsflüge weiterentwickeln soll.
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