Sensationelles Turnier in Tiflis: Dvalishvilis Super-Comeback gegen Cejudo (Video)

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Sensationelles Turnier in Tiflis: Dvalishvilis Super-Comeback gegen Cejudo (Video)

In der georgischen Hauptstadt Tiflis fand ein weiteres großes RAF-Liga Turnier statt, an dem Meister des Freistilringens und der Mixed Martial Arts teilnahmen. Die Show, die die besten Kämpfer der Welt versammelte, war reich an unerwarteten Ergebnissen und echtem Drama. Zamin.uz präsentiert die Details der sensationellsten Kämpfe des Abends.

Unglaublicher Siegeswille von Merab Dvalishvili

Im Hauptkampf des Abends trafen der ehemalige UFC-Champion im Bantamgewicht Merab Dvalishvili und ein weiterer ehemaliger UFC-Champion sowie Olympiasieger im Freistilringen, Henry Cejudo aufeinander. Das Duell entwickelte sich zu einem echten Thriller:

  • Schwieriger Start: Die erste Runde begann für Dvalishvili erfolglos, und er lag gegen den erfahrenen Cejudo mit 0-8 zurück.

  • Super-Comeback: In der zweiten Runde zeigte Merab wahren Charakter. Er übernahm die volle Initiative und zermürbte Cejudo mit aufeinanderfolgenden Takedowns.

Infolgedessen gelang es Dvalishvili, in der zweiten Runde für seine Aktionen 11 Punkte in Folge zu erzielen und schließlich mit 11-8 den Sieg zu erringen.

Duell der Olympiasieger: Sadulaev verliert überraschend

Das zweite wichtige Ereignis des Abends fand zwischen zwei Größen des Freistilringens statt. Der zweifache Olympiasieger Abdulrashid Sadulaev ("Der Panzer") trat gegen einen weiteren amerikanischen Olympiasieger an, Kyle Snyder.

In dieser intensiven Konfrontation war das Glück auf der Seite des amerikanischen Ringers – Sadulaev musste sich Snyder in diesem Jahr geschlagen geben.

Souveräner Sieg für Arman Tsarukyan

Im Rahmen dieser Sportshow stellte auch einer der Top-Anwärter im UFC-Leichtgewicht, Arman Tsarukyan sein Können unter Beweis. Er trat gegen den erfahrenen kasachischen Athleten Kuat Khamitovan.

Tsarukyan dominierte den gesamten Kampf und gewann durch technische Überlegenheit, womit er seinem Rekord einen weiteren wichtigen Sieg hinzufügte.

Die wichtigsten Ergebnisse des Turniers:

Kämpfer

Ergebnis

Status / Methode

Merab Dvalishvili — Henry Cejudo

11 - 8

Hauptkampf (Comeback-Sieg)

Abdulrashid Sadulaev — Kyle Snyder

Snyder-Sieg

Zweiter Hauptkampf

Arman Tsarukyan — Kuat Khamitov

Tsarukyan-Sieg

Durch technische Überlegenheit

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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