Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz gab während des Treffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Dublin eine wichtige Erklärung gegenüber den USA ab. Seinen Worten zufolge sind die europäischen Staaten zutiefst besorgt über mögliche unerwartete Entscheidungen oder „Überraschungen“ seitens der USA im Ukraine-Konflikt.

Die Erklärung in Dublin und die Erinnerungen an „Anchorage“

Im Gespräch mit Journalisten erinnerte Friedrich Merz daran, dass US-Präsident Donald Trump plant, in den kommenden Wochen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über die Ukraine-Frage zu sprechen.

„Wir wissen, dass Präsident Trump plant, die Ukraine in der kommenden Woche mit Präsident Putin zu besprechen. Hier in Dublin befürchten einige, dass dies ein ‚zweiter Anchorage-Moment‘ werden könnte. In diesem Zusammenhang möchte ich unser Signal noch einmal an die USA senden – bitte keine Überraschungen“ — sagte der deutsche Bundeskanzler.

Zur Erinnerung: Am 15. August 2025 fand auf dem Militärstützpunkt Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, das erste persönliche Treffen zwischen den Präsidenten Russlands und der USA seit 2021 statt. Damals konzentrierte sich das Gipfeltreffen auf die Lösung des Ukraine-Konflikts, und die europäischen Staats- und Regierungschefs fürchten, dass solche geheimen Absprachen ohne ihre Beteiligung getroffen werden könnten.

Wichtige Aspekte Details Wer hat die Erklärung abgegeben? Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz Wo wurde sie gemacht? In Dublin (Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft) Hauptsorge Das bevorstehende Treffen zwischen Trump und Putin („Anchorage-Moment“) Europas Forderung Keine unerwarteten „Überraschungen“ durch Washington in der Ukraine-Frage

Unsicherheiten in den Beziehungen zwischen Europa und den USA

Experten zufolge befürchten europäische Führungskräfte, dass ihre Interessen übergangen werden oder dass die USA und Russland eigenmächtig wichtige geopolitische Vereinbarungen treffen. Merz' deutlicher Appell unterstreicht, dass Deutschland und die Europäische Union bei allen Verhandlungen über die Ukraine ein Mitspracherecht haben wollen und keine abrupten Entscheidungen aus Washington akzeptieren.

Wie begründet halten Sie die Sorgen der europäischen Staats- und Regierungschefs über die Verhandlungen zwischen den USA und Russland? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!