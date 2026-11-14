Die US-Regierung plant ein trilaterales Treffen der Staatschefs von Russland, China und den USA. Wie der Pressedienst des Weißen Hauses mitteilte, könnte dieser wichtige historische Dialog am 19. November stattfinden.

APEC-Gipfel in Shenzhen

Nach Angaben eines Vertreters der amerikanischen Regierung wird erwartet, dass das Treffen der drei Staatschefs am kommenden Donnerstag am Rande des APEC-Gipfels im chinesischen Shenzhen stattfindet.

Diese Veranstaltung gilt als eine der einflussreichsten politischen Plattformen auf globaler Ebene, und der Dialog zwischen den Führungskräften der führenden Weltmächte könnte zu bedeutenden Veränderungen in den internationalen Beziehungen führen.