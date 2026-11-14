Unerwartete Erklärung aus dem Weißen Haus: Wann findet das Treffen der Staatschefs der USA, Russlands und Chinas statt?

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Unerwartete Erklärung aus dem Weißen Haus: Wann findet das Treffen der Staatschefs der USA, Russlands und Chinas statt?

Die US-Regierung plant ein trilaterales Treffen der Staatschefs von Russland, China und den USA. Wie der Pressedienst des Weißen Hauses mitteilte, könnte dieser wichtige historische Dialog am 19. November stattfinden.

APEC-Gipfel in Shenzhen

Nach Angaben eines Vertreters der amerikanischen Regierung wird erwartet, dass das Treffen der drei Staatschefs am kommenden Donnerstag am Rande des APEC-Gipfels im chinesischen Shenzhen stattfindet.

Diese Veranstaltung gilt als eine der einflussreichsten politischen Plattformen auf globaler Ebene, und der Dialog zwischen den Führungskräften der führenden Weltmächte könnte zu bedeutenden Veränderungen in den internationalen Beziehungen führen.

Details zum Treffen

Informationen

Datum

19. November (Donnerstag)

Ort

Shenzhen, China (APEC-Gipfelgelände)

Teilnehmer

Staatschefs der USA, Russlands und Chinas

Hauptthema

Reduzierung der Nukleararsenale

Hauptdiskussionsthema und Positionen der Parteien

Wie das Weiße Haus mitteilte, beabsichtigt US-Präsident Donald Trump, während dieses Treffens das Thema Reduzierung der Nukleararsenale anzusprechen. Die amerikanische Seite merkte jedoch an, dass sie keine Unterzeichnung offizieller Abkommen oder Verträge als Ergebnis dieses Dialogs erwarte.

Gleichzeitig hatte der Assistent des russischen Präsidenten, Juri Uschakow, zuvor berichtet, dass ein Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump am Rande des APEC-Gipfels geplant sei. Auch der stellvertretende russische Außenminister Sergei Rjabkow bestätigte, dass ein trilaterales Treffen der Staatschefs von Russland, den USA und China sorgfältig geprüft werde.

Wie sehr wird Ihrer Meinung nach dieses trilaterale Treffen der Staatschefs der USA, Russlands und Chinas die globale Sicherheit positiv beeinflussen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» Redakteur
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