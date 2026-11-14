Vereint gegen Katastrophen: Wie kooperieren die GUS-Staaten?

Seit gestern, dem 13. November, findet in der kasachischen Stadt Schymkent die nächste Sitzung des Zwischenstaatlichen Rates der GUS für Notfälle natürlicher und technogener Art statt. Dies teilte der Pressedienst des Ministeriums für Notfallsituationen der Republik Kasachstan mit.

Historische Gastgeberrolle und Teilnehmer

Dieses internationale Treffen ist für Kasachstan von besonderer Bedeutung, da das Land eine solch prestigeträchtige Veranstaltung zum ersten Mal seit 11 Jahren ausrichtet. Dies unterstreicht die Dringlichkeit von Sicherheits- und Kooperationsfragen in der Region.

Es wird erwartet, dass an dem Treffen folgende Teilnehmer anwesend sind: