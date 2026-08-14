„Ihr seid kleinlich“: Die Fehde zwischen Merab und Umar erreicht eine neue Eskalationsstufe

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„Ihr seid kleinlich“: Die Fehde zwischen Merab und Umar erreicht eine neue Eskalationsstufe

Der ehemalige UFC-Champion im Bantamgewicht, Merab Dvalishvili, reagierte scharf und kompromisslos auf die Kritik des russischen Kämpfers Umar Nurmagomedov und seines Umfelds.

Der georgische Sportler klärte bei einer Pressekonferenz des RAF-Turniers in Tiflis die Einzelheiten der Auseinandersetzung und des Handgemenges mit dem russischen Ringer Ahmed Gadjimagomedov auf.

„Wenn ihr mit bösen Absichten kommt, bekommt ihr die entsprechende Antwort“

In einer in den sozialen Medien veröffentlichten Videobotschaft erklärte Dvalishvili seine Haltung und seine Erziehung wie folgt:

„Umar und einige kleinliche Leute reden weiterhin allen möglichen Unsinn über mich. Ihr wisst wahrscheinlich nichts über das Leben, aber ich bin ein Mann. Wenn ihr mich respektlos behandelt und anfangt, laut in einer anderen Sprache zu sprechen, werde ich euch eine Ohrfeige geben. So bin ich und so wurde ich erzogen. Das ist meine Kultur, und genau das verdient ihr. Es spielt keine Rolle, in welchem Land ich bin – wenn ihr mit bösen Absichten kommt, bekommt ihr genau das zurück, was ihr verdient“, sagte Dvalishvili.

„Was würde passieren, wenn 50.000 junge Männer auf die Straße gingen?“

Der georgische Kämpfer betonte, dass er die Situation selbst entschärft habe. Andernfalls hätten die Folgen für die Gäste in Tiflis äußerst schwerwiegend und gefährlich sein können:

„Nach diesem Vorfall wurde mir erneut bewusst, dass ich in Georgien bin. Alle Jugendlichen, jungen Männer und meine Freunde in Tiflis wollten kämpfen. Dort waren 200 Gäste aus verschiedenen Ländern, während in meiner Heimat Millionen Menschen leben. Ihr könnt euch vorstellen, was passiert wäre, wenn auch nur 50.000 junge Männer auf die Straße gegangen wären. Deshalb habe ich den Mann gefunden, der die Auseinandersetzung begonnen hatte, ihm die Hand gereicht und alles friedlich gelöst. Aber ihr kleinlichen Leute solltet aufhören, Unsinn zu reden, wenn ihr gar nicht dort wart!“

Die nächsten Kämpfe der beiden Fighter

Vor dem Hintergrund ihrer kompromisslosen Aussagen stehen beiden Kämpfern äußerst wichtige und anspruchsvolle Duelle bevor:

  • Merab Dvalishvili: Am 24. Oktober wird er in Abu Dhabi beim UFC 333 im abschließenden Kampf der Trilogie gegen Petr Yan ins Oktagon steigen, um den Meisterschaftsgürtel zurückzuerobern.

  • Umar Nurmagomedov: Am 29. August wird er in Macau bei UFC Fight Night 286 im Hauptkampf der Veranstaltung gegen Song Yadong antreten.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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