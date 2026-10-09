Was fasziniert Usbeken an Georgien?

Die malerische Natur, die antiken Denkmäler und das reiche kulturelle Erbe der Kaukasusregion ziehen immer mehr Reisende aus Usbekistan an. Laut den neuesten offiziellen Daten des Nationalen Statistikkomitees der Republik Usbekistan reisten in den ersten 8 Monaten des Jahres 2026 (Januar-August) insgesamt 13.600 Bürger zu touristischen Zwecken nach Georgien.

Die Einrichtung von Direktflügen sowie ein günstiges Visumverfahren haben das Interesse usbekischer Touristen an diesem Reiseziel erheblich gesteigert.

Warum Georgien? Genaue Statistik der Reiseziele

Im Bericht des Nationalen Statistikkomitees sind die Gründe für die Besuche unserer Landsleute in Georgien wie folgt aufgeteilt:

Angenehme Reise und Erholung: 12.548 Personen (die absolute Mehrheit des Gesamtstroms wählte reine touristische Reisen);

Besuch von Verwandten und Angehörigen: 831 Personen;

Dienstreisen und geschäftliche Zwecke: 134 Personen;

Medizinischer und Gesundheitstourismus: 94 Personen (Besucher der berühmten Mineralwasser-Kurorte von Bordschomi);

Bildung und Studium: 9 Personen.

Faktoren, die das Herz der Reisenden gewonnen haben

Dass Georgien zu einem beliebten Ziel für Usbeken geworden ist, kommt nicht von ungefähr:

Kulturelle und natürliche Harmonie: Die alten Straßen von Tiflis, die hohen Berge des Kaukasus, der Kurort Batumi an der Schwarzmeerküste und die einzigartige nationale Küche gefallen den usbekischen Touristen sehr;

Keine Sprachbarriere: Die einfache Kommunikation mit der lokalen Bevölkerung und die Traditionen der Gastfreundschaft machen die Reise noch komfortabler;

Logistischer Komfort: Saisonale und regelmäßige Flüge ermöglichen es, Reisezeit zu sparen und günstige Reisepakete zu wählen.

Der stetige Anstieg der Zahl der Reisenden nach Georgien zeigt, dass sich die Geografie des Auslandstourismus der Usbeken immer weiter ausdehnt.