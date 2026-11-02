Explosionen in der Straße von Hormus: Zwei Tanker auf Seeminen gelaufen

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Explosionen in der Straße von Hormus: Zwei Tanker auf Seeminen gelaufen

In der strategisch wichtigen Straße von Hormus, der Hauptschlagader des weltweiten Ölhandels und des globalen Seeverkehrs, hat sich ein äußerst gefährlicher und schwerwiegender Vorfall ereignet. Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) des Iran gab offiziell bekannt, dass zwei große Öltanker auf Unterwasser-Seeminen gelaufen sind und explodiert sind.

Laut den Informationen der offiziellen staatlichen Nachrichtenagentur des Iran, IRNA, kam es infolge der heftigen Explosion auf einem der Überwasserschiffe — einem riesigen Supertanker — zu einem schweren Brand.

«Unerlaubte Route und US-Unterstützung»: Wie gelangten die Schiffe in das Gefahrengebiet?

In der von der iranischen Seite veröffentlichten Erklärung wurden eine Reihe aufsehenerregender Vorwürfe bezüglich der Bewegung und der Transitbedingungen dieser Schiffe erhoben:

  • Versuch, sich vor Radaren zu verstecken: Nach Angaben des IRGC hatten beide Tanker ihre Transponder des Automatischen Identifikationssystems (AIS), die die genauen Koordinaten des Schiffes per Satellit und Funksignal übermitteln, absichtlich ausgeschaltet.

  • «Heimliche Passage mit amerikanischer Unterstützung»: Die Tanker versuchten, mit Unterstützung und unter dem Schutz der US-Streitkräfte unbemerkt durch die Meerenge zu gelangen, und bewegten sich auf einer «nicht genehmigten, illegalen Route».

  • Minentreffer und Stillstand: Der Versuch, die Regeln zu umgehen, endete in einer Katastrophe. Nach den heftigen Explosionen mussten die Schiffe ihre Fahrt vollständig einstellen, auf einem der Supertanker brachen Flammen aus.

Opferzahlen und Namen der Tanker bleiben vorerst geheim

In der Erklärung der iranischen Militärbehörde wurden die Namen der explodierten und in Brand geratenen Schiffe, ihre staatliche Zugehörigkeit oder die Flagge, unter der sie fuhren, bisher nicht bekannt gegeben:

  • Menschenverluste: Es wurden auch keine offiziellen Informationen darüber bereitgestellt, ob es unter der Schiffsbesatzung Verletzte oder Todesopfer gibt.

  • Ölpreise und Sicherheit: Diese Explosionen gefährden die Sicherheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus, durch die etwa ein Fünftel der weltweiten täglichen Ölversorgung fließt, massiv und könnten zu einem drastischen Anstieg der Kraftstoffpreise auf den internationalen Märkten führen.

Straße von HormusIslamische RevolutionsgardeÖltankerIRNAGeopolitik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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