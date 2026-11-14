Sensationelle Niederlage gegen Japan: Was ist mit der brasilianischen Nationalmannschaft los?
Im Rahmen eines internationalen Freundschaftsspiels musste die brasilianische Nationalmannschaft gegen Japan eine unerwartete 2:3-Niederlage hinnehmen. Nach einer hart umkämpften und intensiven Partie äußerte der brasilianische Flügelspieler Raphinha Dias offen seine Kritik an der Schiedsrichterleistung.
Raphinhas Meinung zur Schiedsrichterleistung und zum Spiel
In einem Interview mit The Touchline lobte der Spieler die allgemeine Leistung des Teams, betonte jedoch, dass einige Ungerechtigkeiten während des Spiels alles erschwert hätten.
«Seit der Weltmeisterschaft machen wir Fortschritte und finden langsam zu unserem Spiel. Ich denke, wir haben gut gespielt! Besonders in der zweiten Halbzeit waren wir deutlich stärker. Aber wenn man auch noch gegen den Schiedsrichter kämpfen muss, wird es schwierig, Fußball zu spielen. Das macht alles komplizierter», sagte Raphinha.
Gleichzeitig räumte er ein, dass die Mannschaft an ihren Fehlern arbeiten müsse, fügte jedoch hinzu, dass die heutige Schiedsrichterleistung nicht einfach ignoriert werden könne.
Spiel- und Ereignisparameter
Daten
Spielstand
Japan – Brasilien 3:2
Autor der Stellungnahme
Raphinha Dias (Flügelspieler der brasilianischen Nationalmannschaft)
Einsatz auf dem Platz
Stand in der Startelf und wurde in der 71. Minute ausgewechselt
Disziplinarstrafe
Rote Karte in der Nachspielzeit – 90.+2 Minute
Spannung am Spielende und Rote Karte
Zur Erinnerung: Die Japaner erzielten in den Schlussminuten den Siegtreffer. Raphinha, der in der Startelf stand und in der 71. Minute ausgewechselt wurde, verlor am Ende die Nerven. In der 90.+2 Minute zeigte ihm der Schiedsrichter die Rote Karte. Dieser Vorfall und die strittigen Entscheidungen des Unparteiischen sorgen in der Fußballwelt und bei den Fans für hitzige Diskussionen.
Was denken Sie: Ist Raphinhas Kritik an der Schiedsrichterleistung berechtigt, oder sind die Fehler der Brasilianer selbst der einzige Grund für die Niederlage? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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