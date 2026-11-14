Sensationelle Niederlage gegen Japan: Was ist mit der brasilianischen Nationalmannschaft los?

Im Rahmen eines internationalen Freundschaftsspiels musste die brasilianische Nationalmannschaft gegen Japan eine unerwartete 2:3-Niederlage hinnehmen. Nach einer hart umkämpften und intensiven Partie äußerte der brasilianische Flügelspieler Raphinha Dias offen seine Kritik an der Schiedsrichterleistung.

Raphinhas Meinung zur Schiedsrichterleistung und zum Spiel

In einem Interview mit The Touchline lobte der Spieler die allgemeine Leistung des Teams, betonte jedoch, dass einige Ungerechtigkeiten während des Spiels alles erschwert hätten.

«Seit der Weltmeisterschaft machen wir Fortschritte und finden langsam zu unserem Spiel. Ich denke, wir haben gut gespielt! Besonders in der zweiten Halbzeit waren wir deutlich stärker. Aber wenn man auch noch gegen den Schiedsrichter kämpfen muss, wird es schwierig, Fußball zu spielen. Das macht alles komplizierter», sagte Raphinha.

Gleichzeitig räumte er ein, dass die Mannschaft an ihren Fehlern arbeiten müsse, fügte jedoch hinzu, dass die heutige Schiedsrichterleistung nicht einfach ignoriert werden könne.