Historische Erklärung des spanischen Premierministers: „Wir werden nicht von Moskau, Tel Aviv oder Washington regiert“

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Historische Erklärung des spanischen Premierministers: „Wir werden nicht von Moskau, Tel Aviv oder Washington regiert“

Der spanische Premierminister Pedro Sánchez hat mit einer scharfen und entschlossenen Erklärung zur nationalen Souveränität und zur politischen Unabhängigkeit des europäischen Kontinents die Aufmerksamkeit der internationalen Öffentlichkeit auf sich gezogen. Der Regierungschef betonte ausdrücklich, dass die Innen- und Außenpolitik Spaniens nicht von anderen Großmächten oder ausländischen geopolitischen Zentren bestimmt wird.

In World in Progress auf dem einflussreichen Forum in Barcelona betonte Sánchez, dass europäische Staaten nicht externen Interessen unterworfen sein dürfen, sondern sich ausschließlich auf ihre eigenen unabhängigen Entscheidungen stützen müssen.

„Regiert wird nur aus Madrid“: Die Kernbotschaften von Sánchez

In seiner Rede nannte der spanische Premierminister mehrere große politische Zentren direkt und verkündete die prinzipielle Position des offiziellen Madrid:

  • Klarer Hinweis auf ausländische Hauptstädte: „Spanien wird nicht von Washington aus regiert, sondern von Spanien aus. Auch nicht von Tel Aviv, Moskau oder Buenos Aires. Nur von Madrid“, betonte der Premierminister nachdrücklich.

  • Europas strategischer Weg: Sánchez erklärte, dass dieses Prinzip nicht nur für Spanien, sondern für die Zukunft des gesamten Kontinents von entscheidender Bedeutung sei: „Dies ist der einzige Weg, den ganz Europa wählen und konsequent verfolgen muss“;

  • Stopp der externen Einmischung: Der Politiker bewertete den Druck, der von externen Oligarchen, ausländischen Kreisen und geopolitischen Mächten auf die internen Entscheidungen unabhängiger europäischer Staaten ausgeübt wird, als inakzeptabel.

Madrids geopolitische Entschlossenheit: Warum gerade jetzt?

Diese Worte von Pedro Sánchez sind kein Zufall und fallen in eine Zeit bedeutender geopolitischer Ereignisse:

  • Unabhängigkeit und prinzipientreue Diplomatie: Spanien verfolgt in den letzten Monaten aktiv einen unabhängigen Kurs in der Nahostpolitik (Anerkennung der palästinensischen Unabhängigkeit), bei den Beziehungen zu den USA sowie in den Auseinandersetzungen mit lateinamerikanischen Staatschefs (insbesondere dem argentinischen Präsidenten Javier Milei).

  • Europäische Solidarität: Der Premierminister erinnerte erneut an die Notwendigkeit, innere Spaltungen in Europa zu vermeiden, traditionelle demokratische Werte zu schützen und sich gegen eine Zersplitterung des Kontinents durch äußere Einflüsse zu wehren.

Diese Erklärung unterstreicht Spaniens feste Absicht, auf der Weltbühne als voll souveräne und auf nationalen Interessen basierende unabhängige Macht zu agieren.

Pedro SánchezSpanienWorld in ProgressGeopolitikSouveränität
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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