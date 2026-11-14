Japan – Brasilien 3:2: Die „Samurai“ sorgen für eine Sensation gegen den legendären Gegner

Im Rahmen eines internationalen Freundschaftsspiels traf die brasilianische Nationalmannschaft, einer der Giganten des Weltfußballs, auf die japanische Auswahl. Die Fans erlebten ein intensives Duell, das reich an Toren und hart umkämpft war. Die Begegnung endete überraschend mit einem 3:2-Sieg für Japan.

Ein torreiches und intensives Spiel

Von Beginn an zeigten beide Mannschaften einen aktiven, offensiven Fußball. Die japanische Nationalmannschaft nutzte ihre Chancen effizient und ging in Führung. Im Laufe der Partie trugen sich bei den „Samurai“ Kubo (15. Minute), Nakamura (19. Minute) und der Torschütze kurz vor Spielende, Sakamoto (90.+1 Minute) in die Torschützenliste ein.

Aufseiten der brasilianischen Nationalmannschaft zeigte Stürmer Vinícius Júnior sein hohes Können und erzielte einen Doppelpack (33. und 75. Minute). Doch in diesem Fünf-Tore-Drama sicherten die defensive Disziplin und die offensive Präzision der Japaner den Sieg.