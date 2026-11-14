Japan – Brasilien 3:2: Die „Samurai“ sorgen für eine Sensation gegen den legendären Gegner
Im Rahmen eines internationalen Freundschaftsspiels traf die brasilianische Nationalmannschaft, einer der Giganten des Weltfußballs, auf die japanische Auswahl. Die Fans erlebten ein intensives Duell, das reich an Toren und hart umkämpft war. Die Begegnung endete überraschend mit einem 3:2-Sieg für Japan.
Ein torreiches und intensives Spiel
Von Beginn an zeigten beide Mannschaften einen aktiven, offensiven Fußball. Die japanische Nationalmannschaft nutzte ihre Chancen effizient und ging in Führung. Im Laufe der Partie trugen sich bei den „Samurai“ Kubo (15. Minute), Nakamura (19. Minute) und der Torschütze kurz vor Spielende, Sakamoto (90.+1 Minute) in die Torschützenliste ein.
Aufseiten der brasilianischen Nationalmannschaft zeigte Stürmer Vinícius Júnior sein hohes Können und erzielte einen Doppelpack (33. und 75. Minute). Doch in diesem Fünf-Tore-Drama sicherten die defensive Disziplin und die offensive Präzision der Japaner den Sieg.
Spieldetails
Informationen
Spielstatus
Internationales Freundschaftsspiel
Ergebnis
Japan – Brasilien 3:2
Tore Japan
Kubo (15'), Nakamura (19'), Sakamoto (90+1')
Tore Brasilien
Vinícius Júnior (33', 75')
Aufstellungen und Auswechslungen
Während des Spiels nahmen beide Trainer zahlreiche Wechsel vor, um ihre Kader zu testen:
Aufstellung Japan: Suzuki Z., Nakano S. (Sugawara Y. 62), Seko A., Machida K. (Itakura K. 86), Ito H. (Suzuki J. 86), Tanaka A. (Sano K. 86), Kamada D. (Minamino T. 72), Doan R. (C) (Sakamoto T. 72), Nakamura K. (Ito J. 72), Maeda D. (Ogawa K. 72), Kubo T. (Sano K. 62).
Aufstellung Brasilien: Pedro Morisco, Wesley França (Vanderson 78), Cunha (Jonathan Jesus 58), Gabriel, Carlos Augusto, Bruno Guimarães, André Santos (João Gomes 79), André (Marlon Gomes 58), Estêvão (Alisson 58), Raphinha (C) (Endrick 71), Vinícius Júnior.
Dieser Sieg beweist erneut das enorme Wachstum und das hohe Potenzial des asiatischen Fußballs auf der globalen Bühne in den letzten Jahren.
Was denken Sie: Ist der Sieg Japans gegen Brasilien verdient oder konnten die Brasilianer nicht ihre volle Leistung abrufen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!
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