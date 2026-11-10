Verdacht auf Kontakt zu chinesischem Spion: Nvidia-Chef verliert in einer halben Stunde 7,4 Milliarden Dollar

Um Jensen Huang, den Chef von Nvidia, dem absoluten Marktführer bei KI-Chips, ist ein unerwarteter politischer und persönlicher Skandal entbrannt. In den ersten 30 Minuten des Börsenhandels am 9. November schrumpfte das Vermögen des Milliardärs schlagartig um fast 7,4 Milliarden Dollar auf 154,7 Milliarden Dollar. Auslöser für den finanziellen Einbruch war eine aufsehenerregende Untersuchung durch US-Behörden.

Spionageverdacht und drastischer Markteinbruch

Laut Informationen des Forbes-Magazins haben US-Geheimdienste Ermittlungen zu den Beziehungen von Jensen Huang zu einer Frau aufgenommen, die verdächtigt wird, für Peking zu spionieren. Diese Nachricht, die mitten im eskalierenden Technologie- und Halbleiterkrieg mit China auftauchte, löste unter Investoren Panik aus.

Sobald die Nachrichten über die Untersuchung bekannt wurden, fielen die Nvidia-Aktien um 5,5 Prozent. Infolgedessen sank die Marktkapitalisierung des Unternehmens erheblich, und das Privatvermögen des CEO erlitt innerhalb eines Augenblicks Milliardenverluste.

Indikator Vor dem Skandal Nach dem Skandal (9. November) Veränderung Vermögen von Jensen Huang ~162,1 Mrd. $ 154,7 Mrd. $ -7,4 Mrd. $ (in den ersten 30 Min.) Platzierung im Forbes-Ranking 8. Platz 10. Platz 2 Plätze gefallen Nvidia-Aktienkurs Stabiler Handel Um 5,5 % eingebrochen Massive Marktverkäufe Hauptgrund Wachstum des Technologiemarktes Untersuchung durch US-Geheimdienste Verdacht auf Spionage für China

„Die Verwicklung des Chefs, der als Symbol des Silicon Valley gilt, in geopolitische und geheimdienstliche Konflikte hat eines der größten Unternehmensrisiken in der KI-Branche ausgelöst.“

Erschütterung in der Top-10-Milliardärsliste

Dieser finanzielle Verlust traf direkt die Position von Jensen Huang im Forbes-Ranking der Weltmilliardäre. Der Geschäftsmann rutschte von Platz 8 auf Platz 10 ab und droht in den kommenden Tagen sogar aus den Top 10 zu fallen.

Nvidia gilt als Schlüsselunternehmen, dessen Entwicklung von KI und High-Tech-Chips direkt mit den nationalen Sicherheitsinteressen der USA verknüpft ist. Daher könnte die von Washington eingeleitete Untersuchung gegen den Unternehmenschef nicht nur den persönlichen Status von Huang, sondern auch die Aktien des gesamten Technologiesektors schwer belasten.

Glauben Sie, dass solche politischen Anschuldigungen gegen Chefs von Technologiegiganten echte nationale Sicherheitsbedenken sind oder ein Druckmittel zur Marktumverteilung? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren.