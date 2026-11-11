Liebesaffäre und Spionageverdacht: Klage gegen Nvidia-Chef eingereicht
Eines der wertvollsten Technologieunternehmen der Welt — Nvidia — sieht sich mit einem massiven finanziellen und politischen Skandal um CEO Jensen Huang konfrontiert. Aktionäre haben Klage gegen den Geschäftsführer und das Unternehmen eingereicht, da Huang Verbindungen zu einer Person unterhielt, die im Verdacht steht, für China zu spionieren. Die Situation wirkte sich drastisch auf den Aktienmarkt aus: Im Handel am 9. November fielen die Aktien des Unternehmens an der NASDAQ-Börse um 8,82 Prozent. Klage der Aktionäre und Eingreifen des FBI
Laut Berichten der Nachrichtenagentur
Reuters wirft eine von Aktionären eingereichte Sammelklage der Nvidia-Führung vor, Investoren in die Irre geführt zu haben. Insbesondere wird kritisiert, dass die Beziehung des CEOs zu einer Frau namens Alice H. sowie die potenziellen Risiken für die nationale Sicherheit der USA und die Geschäftsaussichten von Nvidia verschwiegen wurden.
Aufgrund der Schwere der Lage haben sich auch das Federal Bureau of Investigation (FBI) und der US-Kongress eingeschaltet. Auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus erklärte US-Präsident Donald Trump, er habe das Thema persönlich mit Jensen Huang besprochen:
„Er sagte mir, dass er weder Englisch sprach noch wusste, dass diese Frau eine Spionin ist, und ich glaube ihm tatsächlich“ — so Trump.
Parameter und Details des Konflikts
Wichtige Informationen und Quellen
Hauptfigur
Jensen Huang (CEO von Nvidia)
Verdächtige Person
Alice Huang (singapurische Geschäftsfrau, vom US-Geheimdienst als mutmaßliche Agentin des chinesischen Ministeriums für Staatssicherheit verdächtigt)
Rechtliche Folgen
Sammelklage der Aktionäre gegen Nvidia und die Geschäftsführung eingereicht
Reaktion der Behörden
FBI-Untersuchung eingeleitet, republikanische Kongressabgeordnete fordern Schutz von Geschäftsgeheimnissen
Auswirkungen an der Börse
Am 9. November fielen die Aktien an der NASDAQ um 8,82 % Reaktion Chinas
Das chinesische Außenministerium wies die Vorwürfe entschieden zurück und bezeichnete sie als „Fälschung“.
„Sicherheitsvorfälle dieser Art um den Chef eines Technologieriesen sorgen vor dem Hintergrund des strategischen Wettbewerbs zwischen den USA und China für enorme Resonanz.“
Stellungnahme von Jensen Huang und interne Untersuchung
Wie die
Financial Times berichtet, hat der Verwaltungsrat von Nvidia eine offizielle Untersuchung eingeleitet. Gleichzeitig erklärte CEO Jensen Huang, er kooperiere vollumfänglich mit den Ermittlern und bleibe im Amt.
Nachdem die Beziehung öffentlich wurde, sandte Jensen Huang ein Schreiben an die Mitarbeiter, in dem er die außereheliche Affäre offen zugab, sich bei seiner Familie und dem Unternehmen entschuldigte und die volle Verantwortung übernahm.
Derzeit wird im Rahmen der Ermittlungen geprüft, ob Alice Huang (die mit dem singapurischen Unternehmen Megaspeed in Verbindung steht) Informationen über strategische US-Technologien gesammelt hat. Bisher wurden jedoch von offiziellen US-Stellen keine Beweise dafür vorgelegt, dass geheime Technologien oder Unternehmensdaten nach China abgeflossen sind — die Ermittlungen dauern an.
Wie stark beeinflussen solche privaten Skandale von Führungskräften globaler Tech-Konzerne Ihrer Meinung nach deren Aktienkurse und Zukunft? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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